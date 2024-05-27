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Spor Beşiktaş'ın topbaşı yapma tarihi belli oldu
Spor

Beşiktaş'ın topbaşı yapma tarihi belli oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-27 22:50:00 -
Beşiktaş'ın topbaşı yapma tarihi belli oldu

Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2024-2025 sezonu kamp programı belli oldu. 1 Temmuz'da hazırlıklarına başlayacak olan siyah-beyazlıların 10-20 Temmuz'da Slovenya'nın Maribor kentinde kamp yapacağı aktarıldı.

Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2024-2025 sezonu Kamp programı belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, siyah-beyazlıların yeni sezon hazırlıklarına 1 Temmuz'da BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde başlayacağı belirtildi.

Beşiktaş'ın 10-20 Temmuz'da Slovenya'nın Maribor kentinde kamp yapacağı aktarıldı.

Hazırlık maçlarıyla ilgili programın ise daha sonra duyurulacağı kaydedildi.
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