Beşiktaş'ın 'sol beki' gitti gidiyor!

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Rıdvan Yılmaz ile ilgili transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Adı Avrupa'nın birçok takımıyla anılan 20 yaşındaki futbolcuya Torino talip olmuştu. İtalyan basını, Torino ile Beşiktaş'ın yaptığı pazarlığın perde arkasını açıkladı.

Beşiktaş'ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Siyah beyazlılarda geçen sezon sürekli olarak görev alan genç oyuncu, ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Bu yıl da başarılı performansını koruyan milli oyuncuya, Avrupa'dan teklifler gelmeye devam ediyor.

Siyah beyazlıların sol bekinin adı İngiliz, İtalyan ve Fransız takımlarıyla anılıyor.

Sezon sonunda bonservisiyle Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Rıdvan ile ilgili İtalya'dan flaş bir iddia ortaya atıldı.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Torino kulübü Rıdvan Yılmaz'ın peşini bırakmıyor.

20 yaşındaki oyuncu için ısrarcı olan İtalyan ekibi, sol bek, sol kanat ve sol orta sahada görev yapabilen futbolcu için teklifini sundu.

Torino, siyah beyazlılara 4 milyon Euro bonservis ve bonusların dahil olduğu bir teklif yaptı. Beşiktaş'ın talebi ise 10 milyon Euro oldu.

Haberde, aradaki mesafe çok olsa da Torino Sportif Direktörü Davide Vagnati'nin Beşiktaş ile ikili ilişkilerinin iyi olduğu ve transferin olumlu sonuçlanabileceği aktarıldı. Vagnati ile siyah beyazlıların, Adem Ljajic transferindeki ilişkilerinin Rıdvan Yılmaz konusunda belirleyici rol oynabileceği de ifade edildi. Rıdvan Yılmaz, bu sezon Beşiktaş'ta 33 maçta görev aldı.

Başarılı futbolcu, 3 gol ve 4 asist kaydetti. Rıdvan 6 kez de A Milli takım formasını terletti. Rıdvan Yılmaz'ın güncel piyasa değeri ise 5.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda.