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Spor Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu belli oldu
Spor

Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu belli oldu

Yeni transfer Vincent Aboubakar kadroya dahil edilirken, sakatlığı bulunan Atiba ile henüz hazır olmayan N'Koudou ve lisansı çıkmayan De Souza kadroda yer almadı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 15:54:23 -
Beşiktaş'ın Konyaspor maçı kadrosu belli oldu

İSTANBUL (AA) - Beşiktaş'ın Süper Lig'in 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile yarın deplasmanda yapacağı maçın kadrosu belli oldu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni transfer Vincent Aboubakar teknik direktör Sergen Yalçın tarafından kadroya dahil edildi.

Sakatlığı bulunan Atiba'nın yanı sıra henüz hazır olmayan Georges-Kevin N'Koudou ve lisansı çıkmayan Josef de Souza kadroda yer almadı.

Yalçın, Jeremain Lens ile Umut Nayir'i ise yarınki karşılaşma için kadroda tercih etmedi.

Yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktığı için Trabzonspor, Fraport TAV Antalyaspor ve Rio Ave maçlarında takımın başında bulunamayan teknik direktör Sergen Yalçın, yarınki karşılaşmada yedek kulübesinde yer alabilecek.

Yalçın, 21 kişilik maç kadrosuna şu oyuncuları dahil etti.

Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Francisco Montero, Erdoğan Kaya, Fabrice N'Sakala, Welinton, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Oğuzhan Özyakup, Tyler Boyd,
Ajdin Hasic, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Atakan Üner, Kartal Kayra Yılmaz, Bernard Mensah, Gökhan Töre, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.

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