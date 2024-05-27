Beşiktaş’ın hedefiydi… Di Maria kararını verdi!

Angel Di Maria, ay sonu itibariyle kontratının sona ereceği Benfica’yla ilgili kararını verdi. Portekiz basınında A Bola’nın haberine göre Di Maria, Benfica Başkanı Rui Costa’nın tüm ısrarlarına rağmen kulüpten ayrılma kararı aldı.

36 yaşındaki yıldız, bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 48 maçta 17 gol 15 asistlik performans gösterdi. Ayrılık kararına ilişkin haberde, Di Maria’nın ülkesi Arjantin’in köklü kulüplerinden Rosario’nun da takibinde olduğu belirtildi.

Arjantinli yıldızın geleceğiyle ilgili olarak kararını yakın zamanda vermesi bekleniyor. Aynı zamanda Beşiktaş da Di Maria’nın durumunu yakından gözeten kulüplerden biri…