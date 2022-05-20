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Spor Beşiktaş'ın büyük balonu, veda etti!
Spor

Beşiktaş'ın büyük balonu, veda etti!

Beşiktaş'ta bu sezon kiralık olarak forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic, büyük hayal kırıklığı yaşatarak siyah-beyazlı kulübe ve taraftarlara veda etti.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 23:12:00 -
Beşiktaş'ın büyük balonu, veda etti!

Beşiktaş'ta bu sezon kiralık olarak forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Miralem Pjanic, siyah-beyazlı kulübe ve taraftarlara veda etti.

Bu sezon kazandıkları Süper Kupa'yla olan bir fotoğrafıyla mesajını sosyal medya hesabından paylaşan Pjanic, "Beşiktaş, veda vakti geldi. Hatta çok çabuk geldi. Sizlerden ayrılacağım için çok üzgünüm. Burada harika insanlar, harika bir kulüp tanıdım ama özellikle tanıdığım en harika taraftarı gördüm ve atmosferi yaşadım. Stadımızda oynamak büyük bir onur oldu. Bu sezon için sizlere çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Her zaman Beşiktaş taraftarı olarak kalacağını belirten Pjanic, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Zor bir sezon oldu, daha fazla kupa kazanmak isterdim. Hepimiz için çok zor bir sezondu ne yazık ki ama en azından kulübümüze bir Süper Kupa kazandırabildik. Ben Beşiktaş'ın her zaman taraftarı olarak kalacağım. Ben, oğlum ve bütün ailem. İnanıyorum ki gelecekte yollarımız tekrar kesişecek. Sonsuza kadar kalbimin en derin yerinde olacaksınız. Hepinizi çok seviyorum. Her zaman Kara Kartal."

BÜYÜK TEPKİ TOPLAMIŞTI

Bu sezon Beşiktaş'ta 26 maça çıkan Pjanic, 4 kez asist yaptı. Bosnalı yıldızın, Göztepe maçının kadrosuna hastalık sebebiyle alınmasının ardından bir gün sonraki Juventus karşılaşmasında tribünde olması Beşiktaşlı taraftarların tepkisini çekmişti.

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