Beşiktaş'a yeni kaleci! Kulübü ile anlaşma tamam

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Başakşehir'in kalecisi Mert Günok'u transfer ediyor. Siyah Beyazlı ekip, Sergen Yalçın'ın takımda görmek istediği 32 yaşındaki kaleciyi kadrosuna katmak için Başakşehir ile anlaşmaya vardı.



Yeni sezonda yer alacağı 3 kulvarda da başarı hedefleyen Beşiktaş, bu doğrultuda kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Özellikle Şampiyonlar Ligi’nde yer alacakları için daha tecrübeli isimlere yönelen yönetim, kalede Mert Günok operasyonunu başlattı.

Siyah Beyazlı ekip, Sergen Yalçın'ın kadrosunda görmek istediği Mert Günok transferinde önemli bir aşama kaydetti. Spor yazarı Tunç Kayacı'nın yayıncı kuruluşta aktardığı bilgiye göre; transfer kısa süre içerisinde resmen açıklanacak.

Sergen Yalçın'ın Ersin Destanoğlu'nun Avrupa'ya transfer olmaması halinde de Mert'i istediğini aktaran Tunç Kayacı, konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

'Başakşehir çok afaki olmayan bir bonservis alacak'

"Mert Günok transferi için bitti diyebilirim. Transferi kısa süre içerisinde açıklarlar. Başakşehir çok afaki olmayan bir bonservis alacak. Mert de bir kısım alacağını bırakacak. Sergen Hoca, Ersin gitse de kalsa da Mert'i takımda görmek istiyor. Beşiktaş'ın birinci kalecisi yine Ersin olacaktır ama Mert Günok gibi bir tecrübenin kulübede olması çok önemli."

Şampiyonlar Ligi faktörü

Geçtiğimiz sezon takımında istediği kadar forma şansı bulamayan 32 yaşındaki eldivenin, 2 yıl daha kontratının bulunmasına rağmen Başakşehir'den ayrılık kararı aldığı öğrenildi. Süper Lig’den Trabzonspor ’un da radarında bulunan Mert Günok’un, İstanbul’daki yaşantısından memnun olduğu ve Şampiyonlar Ligi faktörü sebebiyle Beşiktaş’a transfer olmaya daha olumlu baktığı bildirildi.

Fenerbahçe ve Bursaspor maceralarının ardından kariyerinin en büyük çıkışını yaptığı Başakşehir'in yolunu tutan 32 yaşındaki kaleci, 1 lig şampiyonluğu yaşadığı Turuncu Lacivertli ekipte toplam 118 maça çıktı. Kalesinde 134 gol gören Mert, 38 maçı ise gol yemeden tamamladı.