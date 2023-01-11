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Spor Beşiktaş’a Weghorts piyangosu
Spor

Beşiktaş’a Weghorts piyangosu

Manchester United, Wout Weghorts transferi için Beşiktaş ile her konuda anlaşmaya vardı. İngiliz devinin, Hollandalı yıldız için siyah-beyazlılara 3 milyon euro ödemesi bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-11 16:00:00 -
Beşiktaş’a Weghorts piyangosu

Cristiano Ronaldo ile yolları ayıran Manchester United, Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Wout Weghorts'u ara transfer döneminde kadrosuna katmak için siyah-beyazlılarla anlaşmaya vardı.

Anlaşma sağlandı

Fabrizio Romano'nun haberine göre, İngiliz devi Manchester United ile Beşiktaş, Weghorst transferinde prensip anlaşmasına vardı. Sezon başında Burnley'den Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Hollandalı yıldız, siyah-beyazlılardan ayrılarak, Kırmızı Şeytanlar'ın yolunu tutacak.

3 milyon euro gelir

Manchester United'ın Weghorst için Beşiktaş'a ödeyeceği para da belli oldu. İngiliz devi ile imzaların atılması durumunda siyah-beyazlıların kasasına 3 milyon euro girecek.

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