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Spor Beşiktaş'a şok haber! Sezonu kapattı
Spor

Beşiktaş'a şok haber! Sezonu kapattı

Beşiktaş'ın yıldız forveti Cenk Tosun, Erzurumspor maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi. Dizinden sakatlanan yıldız oyuncu sezonu kapattı.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 21:17:00 -
Beşiktaş'a şok haber! Sezonu kapattı

Süper Lig'in 34. haftasında Erzurumspor'a konuk olan Beşiktaş'ta Cenk Tosun şoku yaşanıyor. Uzun süreli sakatlık sürecinin ardından Erzurum'da sahaya ilk 11'de çıkan Cenk, yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Hava topu mücadelesinde yerde kalan ve acılar içerisinde dizini tutan tecrübeli forvet, sedyeyle kenara alındı. 73. dakikada golcü oyuncunun yerine Gökhan Töre oyuna dahil oldu. Cenk Tosun sezonu kapattı.

Beşiktaş'a ara transfer döneminde Everton'dan kiralık olarak dönen Cenk Tosun, çıktığı ilk lig maçında sonradan oyuna girip Gençlerbirliği'ne 2 gol atmıştı. Sonrasında sakatlık yaşayan ve Milli Takım kampından da koronavirüs pozitif dönen tecrübeli futbolcu, bu sebeplerden dolayı uzun bir süre Beşiktaş'tan ayrı kalmıştı.

Siyah-Beyazlılar'daki macerasına istediği gibi başlayamayan 29 yaşındaki futbolcu, Alanyaspor karşılaşmasıyla şovuna kaldığı yerden devam edip 3-0'lık zaferin açılış golünü kaydetti. Bu mücadelede idman eksiği bulunması sebebiyle sadece 70 dakika sahada kalabilen Cenk, Erzurum öncesi 3 idmanla kondisyonunu yükseltip Erzurumspor maçına ilk 11'de sahaya çıkmıştı.

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