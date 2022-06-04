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Spor Beşiktaş'a Macar golcü mü geliyor?
Spor

Beşiktaş'a Macar golcü mü geliyor?

Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Michy Batshuayi ile yollarını ayıran siyah beyazlılar, forvet transferi yapmak için kolları sıvadı. Kartal, Macaristan Ligi'ne damga vuran Martin Adam'ı takibe aldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 12:45:00 -
Beşiktaş'a Macar golcü mü geliyor?

Beşiktaş'ta yeni sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Michy Batshuayi ile yollarını ayıran siyah beyazlılar, forvet transferi yapmak için kolları sıvadı. Kartal, Macaristan Ligi'ne damga vuran Martin Adam'ı takibe aldı.

Fotomaç'ın haberine göre, siyah-beyazlılar Macar Milli Takımı'na davet edilen gol kralını, 10 gün içinde İngiltere, İtalya, Almanya ve yeniden İngiltere maçlarında izleyecek.

Bu maçlarda göstereceği performansa göre Adam'la ilgili son kararı verecek.

Macar Ligi'nde Paksi formasıyla 32 maçta 31 gol ve 4 asistle oynayan 1.91'lik dev Macar golcünün yerel bir golcü mü yoksa uluslararası defans oyuncularıyla mücadele edebilen bir forvet mi olup olmadığı bu 10 günlük süreçte değerlendirmeye alınacak.

MARTIN BU YAZ TRANSFER OLUR!
Beşiktaş'ın yeni sezon forvet adaylarından biri olan Martin Adam'dan transfer açıklaması geldi. Nemzeti Sports'a konuşan Paksi'nin golcü yıldızı; "Zaman neyi gösterir gereceğiz" derken; Adam'ın menajeri Gabor Papp da "Martin'in bu yaz yeni bir kulübe transfer olacağını söyleyebilirim" ifadelerini kullandı. Siyah-beyazlı takım dışında başka ekiplerin de kendisini izleyeceğinin farkında olan Martin Adam geçtiğimiz günlerde "Dürüst olmak gerekirse, bugünlerde öncelikle kendimi nerede kanıtlayabileceğime bakmam gerekiyor" açıklamasınnda bulunmuştu.

265 MAÇTA 84 GOL ATTI

Siyah-beyazlıların transfer listesindeki Martin Adam, profesyonel kulüp kariyerinde 265 resmi maça çıkarken; bu periyotta rakip fileleri 84 kez havalandırdı. 33 de asist yapan Macar oyuncu, 117 gole direkt olarak katkı verdi.

 

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