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Spor Beşiktaş'a kötü haber!
Spor

Beşiktaş'a kötü haber!

Beşiktaş, Giresunspor maçında sakatlanan Brezilyalı futbolcu Alex Teixeira'nın sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 17:36:00 -
Beşiktaş'a kötü haber!

Beşiktaş resmi sitesinden yaptığı açıklama ile Alex Teixeira'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A Takımımızın Spor Toto Süper Lig’de GZT Giresunspor ile oynadığı karşılaşmanın ardından sol uyluk arka adalesinde ağrı hissetmesi sebebiyle Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde MR görüntülemesinden geçen Alex Teixeira’nın sol uyluk arka (semimembranosus) adalesinde kanama ve kısmi yırtık saptanmıştır.

Alex Teixeira’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Brezilyalı oyuncunun sahalardan en az 3 hafta uzak kalması bekleniyor.

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