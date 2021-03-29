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Spor Beşiktaş'a kötü haber
Spor

Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş’ın 19 yaşındaki hücum oyuncusu Ajdin Hasic, Bosna Hersek U-21'in Karadağ'a konuk olduğu maçta sakatlandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 21:44:00 -
Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'a Ajdin Hasic'ten kötü haber geldi. Bosna Hersek U21 Takımı'nın Karadağ'a konuk oldu.

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçına ilk 11'de başlayan 19 yaşındaki hücum oyuncusu, 72'de sakatlanarak kenara geldi.

Oyundan sedye ile çıkartılan Hasic'in bir hayli acı çektiği gözlendi. Beşiktaş'ın Hasic'in sağlık durumu hakkında kısa süre içerisinde bilgilendirme yapması bekleniyor.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 11 resmi maça çıkan Boşnak hücumcu, 2 gol atmayı başardı. Genç yıldız adayının Siyah Beyazlı ekipte 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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