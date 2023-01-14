Beşiktaş'a Konya'da soğuk duş! Kendini ateşe attı

Konyaspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Zirve iddiasını sürdürmek isteyen siyah-beyazlılar, Konyaspor karşısında puan kaybetmek istemiyor.

Beşiktaş'ın deplasman kabusu

Tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sarı kart cezalısı Salih Uçan, Konyaspor maçında görev yapamayacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Süper Lig'de rakiplerine konuk olduğu son 3 müsabakada galibiyet elde edemedi. Ligdeki son deplasman galibiyetini 9. haftada Giresunspor karşısında alan Beşiktaş, dış sahada çıktığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Bu karşılaşmalarda Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'a yenilen siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile de berabere kaldı.

İşte ilk 11'ler

Konyaspor: Erhan, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Amir, Paz, Michalak, Muhammed Demir, Bytyqi, Diouf

Beşiktaş : Mert Günok, Welinton, Saiss, Tayyip Talha, Rosier, Josef, Gedson, Masuaku, Redmond, Muleka, Cenk Tosun

İşte o dakikalar:

Dakika 4: Bu golle birlikte Beşiktaş, 3. kez kendi kalesine GOL atarak bu sezon ligde en fazla kendi ağlarını havalandıran takım oldu.

Dakika 3: Valentin Rosier'in geri pasında kaleci Mert Günok topu kontrol etmek isterken ayağından kaçırdı ve top ağlarla buluştu.

Dakika 2: MAÇ GOLLE BAŞLADI! Konyaspor, Mert Günok'un kendi kalesine attığı GOL ile 1-0 öne geçti.

Dakika 1: Konyaspor - Beşiktaş mücadelesi başladı. İki takıma da başarılar dileriz.