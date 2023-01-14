Beşiktaş'a Konya'da soğuk duş! Kendini ateşe attı
Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Konyaspor'u ağırlıyor. Saat 16.00'da başlayan mücadeleyi hakem Abdülkadir Bitigen yönetiyor. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Serkan Tokat. Karşılaşma golle başladı.
Konyaspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 19. haftasında Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Zirve iddiasını sürdürmek isteyen siyah-beyazlılar, Konyaspor karşısında puan kaybetmek istemiyor.
Beşiktaş'ın deplasman kabusu
Tedavisi süren Rachid Ghezzal ile sarı kart cezalısı Salih Uçan, Konyaspor maçında görev yapamayacak. Siyah-beyazlı futbol takımı, Süper Lig'de rakiplerine konuk olduğu son 3 müsabakada galibiyet elde edemedi. Ligdeki son deplasman galibiyetini 9. haftada Giresunspor karşısında alan Beşiktaş, dış sahada çıktığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Bu karşılaşmalarda Atakaş Hatayspor ve Galatasaray'a yenilen siyah-beyazlılar, Gaziantep FK ile de berabere kaldı.
İşte ilk 11'ler
Konyaspor: Erhan, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Amir, Paz, Michalak, Muhammed Demir, Bytyqi, Diouf
Beşiktaş : Mert Günok, Welinton, Saiss, Tayyip Talha, Rosier, Josef, Gedson, Masuaku, Redmond, Muleka, Cenk Tosun
İşte o dakikalar:
Dakika 4: Bu golle birlikte Beşiktaş, 3. kez kendi kalesine GOL atarak bu sezon ligde en fazla kendi ağlarını havalandıran takım oldu.
Dakika 3: Valentin Rosier'in geri pasında kaleci Mert Günok topu kontrol etmek isterken ayağından kaçırdı ve top ağlarla buluştu.
Dakika 2: MAÇ GOLLE BAŞLADI! Konyaspor, Mert Günok'un kendi kalesine attığı GOL ile 1-0 öne geçti.
Dakika 1: Konyaspor - Beşiktaş mücadelesi başladı. İki takıma da başarılar dileriz.