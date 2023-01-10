Beşiktaş'a 2. Lig'den stoper geliyor! Yok artık...

Beşiktaş'ın Metz'de forma giyen 25 yaşındaki Malili stoper Kiki Boubacar Kouyate için yaptığı ilk teklifin reddedildiği belirtildi. Siyah-beyazlılar çalışmalarına devam ediyor.

Devre arasında kadrosuna stoper katmanın planlarını yapan Beşiktaş'ta gündeme gelen son isim Kiki Kouyate oldu.

Fransız basını, Metz'in 25 yaşındaki Malili stoperine, Beşiktaş'ın yanı sıra Yunanistan ekibi AEK'in 3.5 milyon euroluk teklif yaptığını sayfalarına taşıdı.

Fransız kulübünün ise Kouyate'nin ayrılmasını istemediği ve 5 milyon euro bonservis istediği ifade edildi.

Ahmet Nur Çebi'nin bu isteği düşürmek için çalışmalarını sürdürdüğü de gelen haberler arasında.

Sözleşmesi 2024'e kadar süren 25 yaşındaki stoper, 2020'de Troyes'dan 3.5 milyon euroya transfer edilmişti.

Bu sezon Ligue 2'de 10 maçta çıkan 763 dakika sahada kaldı. Kariyerinde daha önce sağ bek ve ön liberoda da oynayan Malili oyuncu, Milli Takımının formasını da 21 kez sırtına geçirdi.