Beşiktaş'a 1. Lig'den orta saha!

Ligde kötü günler geçiren Beşiktaş gelecek sezondan itibaren de 14 futbolcusunun sözleşmesinin bitmesi sebebiyle yeni ve yerli isimlere yöneldi.

Beşiktaş'ın orta sahasında sezon sonunda ciddi değişiklikler olacak. Sözleşmeleri bitecek Oğuzhan Özyakup ve Atiba'yla yeni sözleşme yapılması düşünülmüyor, Adem Ljajic'ten de bir an önce kurtulmaya çalışılıyor. Öte yandan transfer listesine Sergen Yalçın'ın talimatıyla flaş bir isim girdi.

Beşiktaş'ın gözüne çarpan ilk isim Ankaragücü'nde yıldızı her geçen gün parlayan Ali Kaan Güneren oldu. Sergen Yalçın da izlediği maçlarda Ali Kaan'ın performansından memnun kaldı. Gelecek sezon 7+4'e hazırlık olarak Ali Kaan'ın transferi konusunda çalışma yapılması kararı verildi.