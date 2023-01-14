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Spor Beşiktaş yeni Josef'ini buldu bile... Teklif resmen iletildi!
Spor

Beşiktaş yeni Josef'ini buldu bile... Teklif resmen iletildi!

Josef De Souza ile yaşanan sıkıntılar Beşiktaş yönetimini alternatif aramaya itti. Josef De Souza'nın yerine Rusya'dan alternatif bulan Beşiktaş, Lokomotif Moskova'nın önliberosu Dmitri Barinov'u gündemine aldı. Siyah Beyazlılar Dmitri Barinov transferini hızlıca bitirmek istiyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-14 15:03:00 -
Beşiktaş yeni Josef'ini buldu bile... Teklif resmen iletildi!

Josef De Souza ile yaşanan sıkıntılar Beşiktaş yönetimini alternatif aramaya itti. Josef De Souza'nın yerine Rusya'dan alternatif bulan Beşiktaş, Lokomotif Moskova'nın önliberosu Dmitri Barinov'u gündemine aldı. Siyah Beyazlılar Dmitri Barinov transferini hızlıca bitirmek istiyor.

Josef De Souza'nın sözleşme yenileme konusunda ağır davranması Beşiktaş'ı transfer yapmaya itiyor. Lokomotif Moskova'dan Dmitri Barinov ile ilgilenen Siyah Beyazlılar, oyuncunun yapısının Türkiye'ye uygun olduğunu ve orta sahada adeta sigorta görevi göreceğini düşünüyor.

Akşam'a göre; Beşiktaş, 26 yaşındaki Rus orta saha Dmitri Barinov için Lokomotif Moskova'ya teklifini iletti. Piyasa değeri 9 milyon euro civarlarında olan oyuncuyu bonservisi ile almak isteyen Beşiktaş, şartlar dahilinde kiralama seçeneğini de düşünüyor.

DMITRI BARINOV KİMDİR?

Yıllardır Lokomotif Moskova forması giyen deneyimli önlibero, bu sezon 20 maça çıktı ve 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

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