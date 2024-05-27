Beşiktaş yeni hocasını buldu! Prensipte anlaştılar
Beşiktaş'ın, Borussia Dortmund'da yardımcı antrenörlük yapan Nuri Şahin ile prensip olarak anlaştığı iddia edildi.
Beşiktaş, Borussia Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcılığını yapan Nuri Şahin ile yaptığı görüşmeler sonucunda prensip anlaşması sağlamış durumda. Siyah-Beyazlılar, yeni sezonda Nuri Şahin'i takımın başına geçirmeye hazırlanıyor.
Serdar Topraktepe için karar verildi
Beşiktaş'ta bu sezon kritik süreçlerde teknik sorumlu olarak görev alan Serdar Topraktepe konusunda da karar verildi. Beşiktaş, Nuri Şahin'in göreve başlaması sonrası Topraktepe'yi de ekipte görevlendirmeyi planlıyor.
Yeni bir sportif direktör gelecek
Siyah-beyazlılarda Samet Aybaba'nın göreve devam etmesi beklenirken yeni bir sportif direktör de alınacağı öğrenildi. Aybaba'nın yanı sıra Ümraniye'de bir sportif direktörün daha olması bekleniyor.
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