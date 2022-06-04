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Spor Beşiktaş ve Fenerbahçe yıldız isim için karşı karşıya!
Spor

Beşiktaş ve Fenerbahçe yıldız isim için karşı karşıya!

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında yıldız golcü Wout Weghorst savaşı yaşanıyor. Siyah beyazlılar, oyuncu için hemen harekete geçip Burnley'e kiralama teklifi yaptı. Sarı lacivertliler ise Jorge Jesus'un raporu olumlu olursa, Hollandalı yıldız için harekete geçme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 13:35:00 -
Beşiktaş ve Fenerbahçe yıldız isim için karşı karşıya!

Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında yıldız golcü Wout Weghorst savaşı yaşanıyor. Siyah beyazlılar, oyuncu için hemen harekete geçip Burnley'e kiralama teklifi yaptı. Sarı lacivertliler ise Jorge Jesus'un raporu olumlu olursa, Hollandalı yıldız için harekete geçme kararı aldı.

Forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın Wout Weghorst ile görüşmelere başlaması büyük heyecan oluşturdu.

Siyah-Beyazlılar, Hollandalı golcüyü Burnley'den kiralamak için kolları sıvadı.

TEK TEMAS KARTAL'LA DEĞİL

Burnley'in Premier Lig'den düşmesinin ardından kulüp aramaya başlayan Weghorts'un menajeri Simon Cziommer'in Beşiktaş ile temasa geçtiği ve transferin bu şekilde gündeme geldiği öğrenildi. Takvim'in haberine göre, Cziommer'in temas kurduğu tek Türk kulübü Beşiktaş değil. Weghorst'un menajerinin, forvet arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile görüştüğü öğrenildi.

ZORUNLU OPSİYON İSTİYORLAR

Beşiktaş yönetimi hemen olumlu geri dönüş yaparak Burnley ile temas kurarken, Fenerbahçe'nin şu anda teknik direktör Jorge Jesus'un raporunu beklediği ifade edildi. Eğer Portekizli hoca, Hollandalı forvetle ilgili olumlu görüş bildirirse, Sarı-Lacivertliler de transfer için devreye girecek ve büyük bir savaş başlayacak. Burnley kulübünün Wout Weghorst'u kiralamaya sıcak baktığı ancak sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu koydurmak istediği belirtiliyor.

DEFANSLAR İÇİN KABUS GİBİ

İngiliz ekibi, geçen sezon transfer ettiği 29 yaşındaki futbolcu için kasasından 14 milyon Euro çıkarmıştı. Wout Weghorst, Burnley formasıyla 20 maçta çıktı. Weghorst, 20 karşılaşmada 2 gol atabildi. Weghorst, 1.97'lik boyu ve müthiş fiziği ile rakip savunmalar için korkulu rüya olabilecek bir forvet oyuncusu. 2018 yılında 10.5 milyon Euro'ya Wolfsburg'a transfer olan Weghorst, Alman ekibinde 144 maça çıktı. Weghorst, 144 maçta 70 gol attı. Weghorst ayrıca 22 asistlik performans sergiledi.

 

 

AZ Alkmaar'da yıldızı parlayan Wout Weghorst ardından Wolfsburg ve Burnley formalarını giydi. Yakaladığı müthiş çıkış sonrası Hollanda Milli Takımı'na yükselen ve Euro 2020'de forma giyen tecrübeli futbolcu İngiltere'de ise aradığını bulamadı.

 

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