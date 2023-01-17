Beşiktaş, turnayı gözünden vurdu! Yıldız isim geliyor...

Beşiktaş savunma hattına Eliaquim Mangala'yı transfer etmek için kollarını sıvadı. Siyah-beyazlılar, ara transfer döneminin açılmasıyla birlikte özellikle savunma hattını güçlendirmek için girişimlerini hızlandırdı. Ara transfer döneminde minimum harcama yapmak isteyen Beşiktaş heyeti bonservisini elinde bulunduran Eliaquim Mangala'yı radarına aldı.

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte Siyah-beyazlı kulüp gaza bastı. Minimum harcama parolasıyla yola çıkan Beşiktaş heyeti bölge önceliğini stoper hattına verdi.

Teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Siyah-beyazlı yönetim, radarına bonservisini elinde bulunduran Eliaquim Mangala'ya dikti. Saint-Etienne forması giydiği zamanda Beşiktaş'ın gündemine gelen tecrübeli isim ile görüşülmüştü ancak Siyah-beyazlı ekip istediğine ulaşamamıştı. Sözleşmesini fesheden tecrübeli isim, Siyah-Beyazlı kulübün öncelikleri arasına girdi.

Ceyhun Kazancı, 2014 yılında transferine 45 milyon euro ödenen yıldız stoperi Beşiktaş'a bedavaya getirmeyi planlıyor. Ceyhun Kazancı, transferi bitirmesi durumunda görev süresinin en sansasyonel transferini yapmış olacak.

Akşam'a göre; Yıldız oyuncu, Fransa'nın Colombes şehrinde doğdu. Mangala, 13 Şubat 1991'de dünyaya geldi. Fransız yıldız, 1.87 boyunda. Yıldız isim, sağ ve sol stoper oynayabiliyor. Mangala'nın şu anda transfermarkt değeri 1.2 milyon euro. Beşiktaş'ın hedefindeki yıldız, daha önce Manchester City, Valencia, Everton gibi takımlarda oynamıştı. Mangala, kariyeri boyunda toplam 350 müsabakada rol almıştı. Bu maçlarda 20 gol 13 asist üretti..