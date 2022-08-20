Beşiktaş son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ın transfer ettiği Kerem Atakan Kesgin kimdir, nereli, kaç yaşında?

Göztepe'de şans bulamayan orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin, bedavaya elden kaçtı. Sarı-kırmızılılardan bonservissiz ayrılan 21 yaşındaki oyuncu Sivasspor'a 1.4 milyon Euro kazandırarak Beşiktaş'ın yolunu tuttu.

KEREM ATAKAN KESGİN KİMDİR?

Kerem Atakan Kesgin 5 Kasım 2000 tarihinde Turhal, Tokat'ta dünyaya geldi. 2011 yılında Tokat Turhal Gençlerbirliği ile futbola başlayan genç yetenek, Bucaspor'lu Hüseyin Nazlı aracılığı ile Bucaspor'a transfer oldu. l. 1,76 boyundaki Kerem Atakan Kesgin, orta saha ve merkez orta sahada gösterdiği başarı ile tanınıyor.

KEREM ATAKAN KESKİN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Kerem Atakan Kesgin'in altyapı kariyeri:

2011-2013 Turhal Gençlerbirliği

2013-2017 Bucaspor

Kerem Atakan Kesgin'in profesyonel kariyeri:

2017-2018 Bucaspor

2018-2020 Göztepe

2020- Sivasspor

Kerem Atakan Kesgin'in milli takım kariyeri:

2015 Türkiye U-15 6 (1)

2015 Türkiye U-16 9 (0)

2016 Türkiye U-17 20 (2)

2017-2018 Türkiye U-19 4 (1)

2019 Türkiye U-20 1 (0)

2021- Türkiye U-21

BEŞİKTAŞ'TAN KEREM ATAKAN KESGİN AÇIKLAMASI

Beşiktaş, Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Siyah-Beyazlılar, 21 yaşındaki Kerem Atakan Kesgin'i 1.4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

Genç oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak.

Kerem Atakan Kesgin hangi takımlı?

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da ve Türkiye U-21 millî takımında forma giymektedir.

Sivassporlu Kerem biyografisi- Sivassporlu Kerem kaç yaşında?

Kerem Atakan Kesgin Nerede Doğdu?

Tokat’ın Turhal ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Kerem Atakan Kesgin Aslen Nereli?

Aslen Tokatlıdır.

Sivassporlu Kerem kaç yaşında?

Doğum tarihi: 5 Kasım 2000 (21 yıl yaşında)

Kerem Atakan Kesgin’in Boyu Ve Kilosu Kaç?

176 cm boyunda olup kilosu hakkında bir bilgi bulunmamaktadır.

Kerem Atakan Kesgin’in Göz Rengi Ne?

Göz rengi kahverengidir.

Kerem Atakan Kesgin’in Evli mi, Sevgilisi Kim?

Kerem Atakan Kesgin sevgilisinin olup olmadığı bilinmemektedir.

Kerem Atakan Kesgin Hangi Ayağını Kullanıyor?

Başarılı futbolcu sağ ayağını kullanmaktadır. Kerem Atakan Kesgin Orta saha mevkiinde oynayan Türk futbolcudur. Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da ve Türkiye U-21 millî takımında forma giymektedir.

Kerem Atakan Kesgin’in Instagram’da Kaç Takipçisi Var?

Kerem Atakan Kesgin’in Instagram platformunda @kerematakankesgin isimli hesabını kullanıyordu. 21K takipçisi var.

Kerem Atakan Kesgin’in Twitter hesabı

Twitter: @Keramatakan20

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