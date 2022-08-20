KPSS 2022 ne zaman? KPSS Lisans 2022 başvurusu ne zaman, hangi tarihte ve ayın kaçında yapılacak, başvuru ücreti ne kadar?

KPSS nedir, kimler başvurabilir?

KPSS Lisans Sınavı, lisans programlarından mezun olan veya sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adayların başvurabildiği bir sınavdır. KPSS A grubu sınavı her yıl yapılmaktadır. KPSS B gurubu sınavı ise 2 yılda bir yapılmaktadır.

KPSS 2022 sınav tarihleri ÖSYM takvimi ile duyuruldu

Son başvuru gününde, sınava katılacak adaylar ais.osym.gov.tr adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirebiliyor. İşte, KPSS önlisans hakkında detaylar...

Lise yani ortaöğretim mezuniyet hakkı elde eden ve sınava katılım göstermeyi düşünenlerin başvuru tarihlerini kaçırmaması gerekiyor. ÖSYM tarafından iptal edilen Genel Kültür Genel Yetenek lisans sınavı sonrası güncel KPSS sınav ve başvuru tarihleri merak ediliyor. Peki KPSS ne zaman? KPSS 2022 ne zaman? ÖSYM sınav takvimi ile 2022 KPSS önlisans ve ortaöğretim başvurusu ne zaman, hangi tarihte ve ayın kaçında, başvuru ücreti ne kadar yapılacak?

KPSS ne zaman? 2022 ÖSYM sınav takvimi ile 2022 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim başvurusu ne zaman, hangi tarihte ve ayın kaçında yapılacak, başvuru ücreti ne kadar?

YENİ KPSS TAKVİMİ DUYURULDU!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM), 2022 Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) sınav takvimini son dakika açıkladı. Buna göre sınav tarihleri belli oldu. İşte yeni KPSS (2022) sınav tarihleri!

İşte yeni sınav tarihleri! 2022- KPSS Lisans Sınavının Genel Kültür - Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak. 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması beklenen KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.



2022- KPSS Lisans Sınavının Genel Kültür - Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.

Alan Bilgisi sınavı 24-25 Eylül 2022 tarihleri arasında

ÖABT sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması beklenen KPSS ön lisans sınavı 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

KPSS DHBT BAŞVURU VE SINAV TARİHİ

KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi 7 – 17 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılıyor. DHBT testi 27 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

KPSS ÖN LİSANS SINAVI NE ZAMAN?

KPSS ön lisans oturumu 2 Ekim 2022 tarihinde yapılması beklenen sınav 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

2022-KPSS ÖN LİSANS BAŞVURULARI UZATILDI

ÖSYM tarafından, 2022-KPSS Ön Lisans başvurularının uzatıldığıyla ilgili yapılan açıklamada, "03-15 Ağustos 2022 tarihleri olarak duyurulan 2022-KPSS Ön Lisans başvuru günleri, 16 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'a kadar uzatılmıştır. Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ya da ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından saat 23.59'a kadar yapabileceklerdir" denildi.

İPTAL EDİLEN KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. ÖSYM Başkanı Ersoy şu açıklamalarda bulundu: "6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022'de yapılacak KPSS oturumları ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir."

KPSS sonuçları e devletten nasıl bakılır?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

KPSS puanı kaç yıl geçerli?

KPSS geçerlilik süresi son dakika açıklamasıyla değişti. İptal olan lisans sınavı ardından adayların gündeminde yer almaya başlayan KPSS sınavı geçerlilik süresi 2022 yılı için yanıt buldu.