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Spor Beşiktaş, Şampiyon'un elinden Tanase'yi almak istiyor!
Spor

Beşiktaş, Şampiyon'un elinden Tanase'yi almak istiyor!

Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında hücum hattına bir ekleme yapmayı planladığı belirtilen Beşiktaş, uzun süredir Trabzonspor'un listesinde yer alan FCSB'nin kaptanı Florin Tanase'yi kadrosuna katmak istiyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-20 22:40:00 -
Beşiktaş, Şampiyon'un elinden Tanase'yi almak istiyor!

Yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında hücum hattına bir ekleme yapmayı planladığı belirtilen Beşiktaş, uzun süredir Trabzonspor'un listesinde yer alan FCSB'nin kaptanı Florin Tanase'yi kadrosuna katmak istiyor.

Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş'ın hücum hattına önemli bir ekleme yapmayı planladığı aktarılıyor. Buna göre Beşiktaş'ın FCSB'nin golcü oyuncusu Florin Tanase için devreye girdiği belirtilmekte.

AS.ro'nun haberine göre Beşiktaş, FCSB'nin kaptanı Florin Tanase'nin özelliklerinden etkilenmiş durumda ve yıldız oyuncu için şimdiden devreye girildi. Aslen bir ofansif orta saha olmasına rağmen Tanase'nin çok gol attığı bir sezonu geride bırakması, Beşiktaş'ın arayışları kapsamında önem taşımakta.

Türkiye'den tek talip Beşiktaş değil!

Tanase'nin transferi için Beşiktaş devreye girerken Rumen oyuncunun ismi uzun zamandır Trabzonspor ile de anılmakta. Bunun yanı sıra oyuncuya Avrupa, Çin, Körfez ülkeleri ve ABD'den de teklifler olduğu belirtilmekte.

Kaptanlığını yaptığı FCSB ile bu sezon toplam 35 maça çıkan 27 yaşındaki oyuncu; 20 gol, 7 asistlik skor katkısı sağladı.

 

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