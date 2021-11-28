Beşiktaş sahasında Giresunspor'a 4-0 yenildi

Beşiktaş - GZT Giresunspor

9. dakikada Batshuayi'nin soldan pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Ghezzal'ın uzak mesafeden şutunda, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

18. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan ortasında Sergio'nun kafayla vurduğu top Rosier'in eline temas ederken hakem Hüseyin Göçek, VAR incelemesinin ardından penaltıya hükmetti.

21. dakikada topun başına geçen Diabate, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.

36. dakikada Necip Uysal, Diabate'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü. Hakem Hüseyin Göçek, VAR incelemesinin ardından sarı kartı iptal ederek 39. dakikada kırmızı kartla siyah-beyazlı futbolcuyu oyundan ihraç etti.

41. dakikada ceza yayı çevresinde topu önünde bulan Suleymanov'un sert şutunda, kaleci Mert Günok topun kaleye gitmesine engel oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı GZT Giresunspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.

İkinci yarı

53. dakikada Pjanic'in soldan sert ortasını arka direkte Larin kafayla tamamladı, meşin yuvarlak auta gitti.

54. dakikada GZT Giresunspor skoru 2-0 yaptı. Giresunspor yarı alanının gerisinden gönderilen uzun topu karşılamak için ceza sahası dışına çıkan Mert Günok meşin yuvarlağın kafasının üstünden geçmesini engelleyemeyince Balde önünde bulduğu topu boş kaleye gönderdi: 2-0.

64. dakikada GZT Giresunspor'un 3. golü geldi. Paslaşarak ceza sahasına giren Balde'nin şutunda, Mert Günok'tan dönen topu Sergio filelerle buluşturdu: 3-0.

71. dakikada Rosier'in sağdan sert ortasında meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında Josef'in sağdan ortaladığı topu Larin kafayla tamamladı, kaleci topu son anda kornere çeldi.

90. dakikada GZT Giresunspor 4. golü kaydetti. Kaleci Mert Günok, Beşiktaş ceza sahasına gönderilen topu kontrol etmek için geri geri giderken bir anda yerde kaldı. Topu kapan Flavio, kaleci yerde hareketsiz yatarken topu arka direğe çevirdi Champness meşin yuvarlağı boş kaleye attı: 4-0.

Mert Günok bu golün ardından sedyeyle oyun alanını terk etti.

Karşılaşmayı GZT Giresunspor 4-0 kazandı.

Beşiktaş'ta kabus sürüyor

İlk yarıda rakibinin kazandığı penaltı atışından yediği golle 1-0 geriye düşen siyah-beyazlı ekip, 39. dakikada Necip Uysal'ın gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı.

Oyunun büyük bölümünde 10 kişi mücadele eden Beşiktaş, ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 4-0 mağlup ayrıldı.

Ligde altıncı kez mağlup olan Beşiktaş, 20 puanda kaldı.

Beşiktaş ligde üst üste dördüncü yenilgisini aldı.

Siyah-beyazlı ekip, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikten sonra Atakaş Hatayspor'a 1-0, Trabzonspor'a 2-1, Aytemiz Alanyaspor'a 2-0 ve GZT Giresunspor'a 4-0 yenilerek 4 haftada 12 puan yitirdi.

Gol yeme serisi 10 maça çıktı

Beşiktaş, Süper Lig'de üst üste 10. maçta kalesini gole kapatmayı başaramadı.

Ligin ilk 4 haftasını gol yemeyerek geçen siyah-beyazlı ekip, sonraki 10 karşılaşmada kalesinde gol gördü.

Beşiktaş söz konusu 10 maçta toplam 21 gol yedi.

Beşiktaş, 17 sezon sonra ligde üst üste 4 kez yenildi.

Siyah-beyazlı takım, Mircea Lucescu'nun teknik direktörlük yaptığı ve Sergen Yalçın'ın da futbolcu olarak kadroda bulunduğu 2003-2004 sezonun son 4 haftasını yenilgiyle tamamladı.

Beşiktaş bu sezonun 11. haftasından itibaren 4 karşılaşmada sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

13 resmi karşılaşmada 10 yenilgi

Beşiktaş bu sezon son 13 resmi karşılaşmada 10. kez mağlup oldu.

Siyah-beyazlı ekibin kabus günleri 21 Eylül'de Adana Demirspor ile evinde 3-3 berabere kalarak başladı.

Bu tarihten itibaren ligdeki 8 karşılaşmanın sadece ikisini kazanabilen Beşiktaş, bir mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Siyah-beyazlılar, ligdeki 6 karşılaşmada ise rakiplerine yenilmekten kurtulamadı.

Beşiktaş söz konusu periyotta UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 4 maç yine mağlubiyetin üzüntüsünü yaşadı.

Son 4 maçta sadece bir gol atabildi

Siyah-beyazlı ekip, son 4 maçta rakip fileleri sadece bir kez havalandırabildi.

Beşiktaş üst üste yenilgi aldığı bu 4 haftada sadece Trabzonspor maçında gol bulabildi. Siyah-beyazlı ekip Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor ve GZT Giresunspor maçlarında ise gol atma başarısı gösteremedi.

Vodafone Park'taki en ağır yenilgi

Beşiktaş, Vodafone Park'taki en ağır yenilgisini aldı.

2015-2016 sezonunda hizmete giren Vodafone Park'ta 2018-2019'da Antalyaspor'a 3-2, Sivasspor'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı takım, 2019-2020'de ise Yeni Malatyaspor'a 2-0 yenilirken, Sivasspor ve Antalyaspor maçlarını da 2-1'lik mağlubiyetlerle tamamladı.

Geçen sezon Gençlerbirliği'ne Vodafone Park'ta 1-0 yenilen Beşiktaş, Trabzonspor ile Fatih Karagümrük'e ise 2-1'lik skorlarla yenildi.

Bu sezon Vodafone Park'ta Trabzonspor'a 2-1 yenilen siyah-beyazlı ekip, GZT Giresunspor'a da 4-0 yenilerek yeni evindeki en ağır yenilgiyi almaktan kurtulamadı.

Beşiktaş bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Vodafone Park'taki Sporting Lizbon maçını 4-1 yenilgiyle tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip ayrıca lig maçlarında evinde bu sezon üst üste ikinci kez yenildi.

VAR'dan penaltı ve kırmızı kart

Beşiktaş ilk yarıda Video Yardımcı Hakem (VAR) kararıyla rakibinin kazandığı penaltı atışıyla 1-0 geriye düşerken aynı şekilde 10 kişi kaldı.

Maçın 36. dakikasında GZT Giresunspor ceza alanı önünde Necip Uysal, Diabate'ye faul yaptı. Hakem Hüseyin Göçek bu pozisyonda Necip'e sarı kart gösterdi. VAR uyarısıyla saha kenarından pozisyonu bir kez daha izleyen Göçek. 39. dakikada sarı kartı iptal edip Necip Uysal'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar verilen kararların ardından hakem Hüseyin Göçek'e tepki gösterdi. Taraftarlar, Göçek'e yönelik kötü tezahüratta bulundu.

Mert Günok'tan büyük hata

Beşiktaş karşılaşmanın 55. dakikasında Mert Günok'un büyük hatası sonrası 2-0 geriye düştü.

GZT Giresunspor savunmasından atılan uzun topta Beşiktaş savunmasının arkasına düşen topa kalesinden çıkıp müdahale etmek isteyen Mert, ceza alanı dışında meşin yuvarlağı kafayla uzaklaştırmak istedi. Mert'in ıska geçtiği topu alan Balde, boş pozisyonda topu filelerle buluşturdu.

Maçın 90. dakikasında GZT Giresunspor ilginç bir gole imza attı. Rakibin hücumu sırasında öne doğru hamle yapıp sonra geriye koşmaya çalışan Beşiktaş kalecisi Mert Günok, ayağını ters basınca bir anda yerde kaldı. Hücuma devam eden konuk ekip, Champness'in ayağından bulduğu golle farkı 4'e çıkardı. Saha içinde tedavisi yapılan Mert daha sonra sedyeyle soyunma odasına götürüldü ve bu oyuncunun yerine Ersin Destanoğlu kalan bölümde görev aldı.

Taraftarlardan tepki

Takımlarının ilk yarıda 1-0 geriye düşmesinin ardından taraftarlar, "Sergen takımını ayağa kaldır" şeklinde tezahüratta bulundu.

Siyah-beyazlılar, ikinci yarıda üst üste yenilen gollerin ardından kendi oyuncularına tepki gösterdi.

Taraftarlar sadece Valentin Rosier ve sonradan oyuna giren Can Bozdoğan'a alkışlarla destek verdi.

Siyah-beyazlılar maçın bitmesiyle "Sergen buraya hesap ver taraftarlara" şeklinde tezahüratta bulundu.

Bir süre daha tribünlerde kalan taraftarlar ısrarla Sergen Yalçın'ın sahaya dönmesi yönünde tezahürat yaptı.

Giresunspor puanını 16'ya çıkardı

Ligde 4. kez kazanan GZT Giresunspor puanını 16'ya çıkardı.

Bu sezon 7. kez rakiplerine konuk olan GZT Giresunspor, deplasmandaki ikinci galibiyetini elde etti.

Sezonun ilk üç dış saha maçını yenilgiyle tamamlayan Karadeniz ekibi, İzmir'de Göztepe'yi 1-0 yenerek deplasmanda hem ilk puanlarını hem de ilk galibiyetini aldı. Deplasmandaki Gaziantep FK (1-1) ve Demir Grup Sivasspor (0-0) maçlarını beraberlikle tamamlayan GZT Giresunspor, Beşiktaş'ı 4-0 yenerek dış sahadaki son 4 maçında 8 puan topladı.

Devre arasında gerginlik

Maçın ilk yarısının bitmesinin ardından Beşiktaş'tan Cyle Larin ile GZT Giresunsporlu oyuncu Fousseni Diabate arasında gerginlik yaşandı.

Soyunma odasına giden her iki oyuncu bir süre tartışırken araya giren diğer oyuncular gerginliğin büyümesini önledi.