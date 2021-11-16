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Spor Beşiktaş o isimden vazgeçmiyor
Spor

Beşiktaş o isimden vazgeçmiyor

Beşiktaş, İtalya Serie A ekiplerinden Sassuolo’nun defans oyuncusu Kaan Ayhan'dan vazgeçmiyor.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 09:50:00 -
Beşiktaş o isimden vazgeçmiyor

A Milli savunmacı Kaan Ayhan'dan vazgeçmeyen Beşiktaş'ta yönetim, Sassuolo’nun sabit fikirli tutumuna rağmen geri adım atmıyor. Kulübünde fazla forma şansı bulamadığı için mutlu olmadığını bizzat duyuran tecrübeli futbolcu için takımına Ocak’ta satın alma opsiyonlu kiralama önerisi sunulacak.

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir çalışma başlatan Siyah-Beyazlılar, savunma bölgesine takviye yapmayı planlıyor. Bu doğrultuda geçen sezon da kulübün gündemine gelen İtalya Serie A ekibi Sassuolo’nun A Milli stoperi Kaan Ayhan için girişimlere tekrar başlayan yönetim, bu kezÇizme ekibini ikna etmeyi planlıyor.

Milli Takım kampında yaptığı açıklamada yedek kaldığı için mutsuz olduğunu direkt birinci ağızdan duyuran Kaan Ayhan, kulübünün ikna edilmesi halinde sezonun ikinci yarısında Siyah-Beyazlı formayı giymeye hazır. Oyuncuyu sezonun ikinci yarısı için kiralık olarak kadrosuna katmak isteyen yönetim, kontratına da satın alma opsiyonu koydurmak istiyor.

 

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