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Spor Beşiktaş ne zaman topbaşı yapıyor? Beşiktaş 2022-2023 kamp programı
Spor

Beşiktaş ne zaman topbaşı yapıyor? Beşiktaş 2022-2023 kamp programı

2021-2022 sezonu Trabzonspor’un şampiyonluğuyla tamamlandı. Futbolseverler ise gözlerini 2022-2023 sezonuna çevirdi. Haziran ayıyla birlikte pek çok kulüpte yeni sezon kamp programları belli olmaya başladı. Peki, Beşiktaş ne zaman topbaşı yapacak? Beşiktaş’ın kampı ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2022-06-03 17:18:00 -
Beşiktaş ne zaman topbaşı yapıyor? Beşiktaş 2022-2023 kamp programı

Sezonu 59 puanla 6.sırada tamamlayan Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlıklarına ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Peki, Beşiktaş kamp programı belli oldu mu?

Beşiktaş ne zaman topbaşı yapıyor? Beşiktaş 2022-2023 kamp programı

Beşiktaş'ın yeni sezon kamp programı belli oldu. Siyah-beyazlı takım, 2022-2023 sezonu hazırlıklarına 27 Haziran Pazartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde topbaşı yaparak başlayacak.

Bir hafta İstanbul'da çalışacak Beşiktaş, ilk etabın ardından 5 Temmuz Salı günü ise Avusturya'da 16 Temmuz'a kadar kamp yapacak.

Siyah-beyazlılar daha sonra 20-27 Temmuz tarihleri arasında İspanya'nın Alicante şehrinde son kampını yaparak yeni sezona hazırlanacak.

Beşiktaş'ın hazırlık maçları programı ise daha sonra açıklanacak.

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