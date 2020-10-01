  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: "Güneşli günlere ulaşacağımızdan hiçbir şüphem yok"
Spor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: "Güneşli günlere ulaşacağımızdan hiçbir şüphem yok"

"Değerli Sergen Yalçın hocamızla da birlikte güzel bir uyum içinde çalışarak futbol takımımızı yeni sezona hazır hale getirdik" - "Bu sezon ligin daha da uzun soluklu olacağını ve futbolcuların tekrar bu ritme ayak uydurmaları için zamana ihtiyacı olduğunu da hesaba katmamız gerek"

Yeniakit Publisher
2020-10-01 12:10:02 -
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: "Güneşli günlere ulaşacağımızdan hiçbir şüphem yok"


İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol takımının uyum sorununu aşmak için zamana ihtiyaç duyduğunu belirterek, gelecekten umutlu olduğunu belirtti.

Çebi, Beşiktaş dergisinin ekim ayı sayısındaki yazısında, ağustos ve eylül aylarında düzenledikleri kampanyalara değinerek, "Her zamanki gibi sonsuz katkınızla 'Bırakmam Seni' kampanyasını en yukarılara taşıdınız. Zorlu geçen bu sıkıntılı dönemde göstermiş olduğunuz büyük ilgiden dolayı tüm Beşiktaş camiası adına müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim. Şimdi sıra, hep beraber başarıya odaklanmakta." ifadelerini kullandı.

Son dönemde birçok kurumun ekonomik sıkıntılar yaşamasına rağmen yeni sezon öncesi birçok önemli markayla sponsorluk anlaşması imzaladıklarını aktaran Çebi, bu sayede kulübe finansman desteği sağladıklarını kaydetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulunun belirlediği harcama limitleri nedeniyle zorlu bir transfer dönemi yaşadıklarını vurgulayan siyah-beyazlı kulübün başkanı, yazısını şöyle sürdürdü:

"Birlikte yola çıktığımız ilk sezona başladık. Gerek artık hayatımızın bir parçası olan pandemiden gerekse TFF'nin limit talimatlarından ötürü engebeli bir yolda ilerlemek zorunda kaldık. Çevremizi saran limit çemberinden ötürü Beşiktaş'ın yararına olabilecek en ufak ihtimali bile göz ardı edemezdik. Transferlerimizi yaparken, kulübün tek bir kuruşunu dahi boşa harcamamak düşüncesi kafamızda hakim olan düşünceydi. En nihayetinde, değerli Sergen Yalçın hocamızla da birlikte güzel bir uyum içinde çalışarak futbol takımımızı yeni sezona hazır hale getirdik. Takımımızın bu süreçte elbette kaybedeceği puanlar olacaktır. Fakat bu sezon ligin daha da uzun soluklu olacağını ve futbolcuların tekrar bu ritme ayak uydurmaları için zamana ihtiyacı olduğunu da hesaba katmamız gerek. Günün sonunda, elimizden gelenin en iyisini yapmış olacağımızdan ve güneşli günlere ulaşacağımızdan hiçbir şüphem yok, sizlerin de olmasın."

Çebi, yaşanan mali sıkıntılar sonrasında altyapıdan futbolcu yetiştirmenin önemine değinerek, "Her fırsatta dile getirdiğimiz üzere, öz kaynağa dönüşümüz kulübümüz adına tek geçer akçedir. Altyapıdan çıkaracağımız futbolcu miktarını çoğaltarak onların satışlarından sağlanacak gelirlerden faydalanmak, kulübümüzün ekonomisi açısından elzem olmuştur. Bu doğrultuda, Beşiktaş Futbol Akademisi’ni, bu işin ehline, değerli hocamız Mehmet Ekşi’ye emanet ettik. Geleceğimizi, geçmişimizin himayesi altında yetiştireceğiz. İnanıyorum ki bu yatırımımız, uzun vadede Beşiktaş’ın yarınlarına ışık tutacaktır." şeklinde görüş belirtti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle maçların seyircisiz oynandığını hatırlatan Çebi, "Fiziken desteğinizi hissedemediğimiz bu günlerde, manevi olarak bizimle olduğunuzu bilmeye oldukça ihtiyacımız var. Birlik oldukça başarı da kaçınılmaz olacaktır." ifadeleriyle yazısını bitirdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Habertürk'te ilginç anlar! Mete Yarar konuşurken yayını kesin sesleri yükseldi
Gündem

Habertürk'te ilginç anlar! Mete Yarar konuşurken yayını kesin sesleri yükseldi

Habertürk ekranlarında Veyis Ateş'in sunduğu programda ilginç anlar yaşandı. Güvenlik ve terör uzmanı Mete Yarar, konuşurken yayını kesin se..
Ne olduğu bilinmiyor! A Haber spikeri sosyal medyadan duyurdu
Medya

Ne olduğu bilinmiyor! A Haber spikeri sosyal medyadan duyurdu

A Haber spikeri İrem Sansak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu.

Gardaş, Ermenistan'a nefes aldırmıyor! Konvoy yerle bir oldu
Dünya

Gardaş, Ermenistan'a nefes aldırmıyor! Konvoy yerle bir oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, askeri yardım taşıyan Ermeni konvoyu yerle bir edildi.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay