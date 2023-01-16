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Spor Beşiktaş, Konyaspor'un yıldızının peşine düştü! Bomba gelişme...
Spor

Beşiktaş, Konyaspor'un yıldızının peşine düştü! Bomba gelişme...

Orta sahaya transfer yapmak için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Konyaspor ile Amir Hadziahmetovic için masaya oturdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-16 15:36:00 -
Beşiktaş, Konyaspor'un yıldızının peşine düştü! Bomba gelişme...

Orta sahaya transfer yapmak için arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Konyaspor ile Amir Hadziahmetovic için masaya oturdu.

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic için Konyaspor ile görüşmelere başladı. Siyah-beyazlılar, ilk görüşmede Boşnak orta saha için 2.5 milyon euroluk bir teklif sundu.

TRT Spor'un aktardığı habere göre; Konyaspor ilk aşamada 5 milyon euro istedi. Oyuncunun diğer talibi Burnley ise 4 milyon euro önererek yarışta öne geçti.

Şenol Hoca istekli, Burnley devrede

6 ve 8 numaraya mutlaka bir takviye isteyen Şenol Güneş'in, Amir Hadziahmetovic'in ismini listenin ilk sırasına yazdığı ve bu transfer için çok istekli olduğu kaydedildi.

Öte yandan oyuncuyu isteyen Burnley ise İngiltere Championship'te (1.Lig seviyesinde) lider konumda yer alıyor.

Premier Lig'e çıkma ihtimali yüksek olan İngiliz takımına Hadziahmetovic'in de sıcak baktığı gelen haberler arasında.
2016 yazında Zeljeznicar'dan 500 bin euro ve sonraki satıştan yüzde 20 karşılığında Konyaspor'a transfer olan 25 yaşındaki Hadziahmetovic, bu sezon 28 resmi maçta forma giyip 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

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