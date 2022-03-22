Beşiktaş Ismael ile anlaştı

Beşiktaş, teknik direktör Valerien Ismael 1+1 yıllık anlaşma sağladı. Fransız çalıştırıcı, bu hafta için İstanbul'a gelecek ve Trabzonspor maçında takımın başında olacak.

Beşiktaş yönetiminin bugün yaptığı toplantıda gündemdeki isimler masaya yatırıldı. Siyah Beyazlılarda teknik direktör arayışları sonuçlandı.

Valerien Ismael, Şenol Güneş, İbrahim Üzülmez ve Daniel Farke için yapılan görüşmede öne çıkan isim Ismael oldu.

YENİ HOCA VALERIEN ISMAEL

Kara Kartal, takımın başına Fransız çalıştırıcı Valerien Ismael'i getirdi. 46 yaşındaki teknik direktör ile resmi evrak işleri tamamlandıktan sonra imza atılacak.

TRABZONSPOR MAÇINDA TAKIMIN BAŞINDA

Bu hafta takımla antrenmana çıkacak olan Ismael, Beşiktaş’ın Süper Lig’in 31. haftasında oynayacağı Trabzonspor maçında siyah beyazlı takımın başında olacak.

Valerien Ismael kimdir?

28 Eylül 1975 Fransa doğumlu olan Valerien Ismael, şu an kulüpsüz durumda bulunuyor. Kariyerinde iki kupa sevinci yaşayan Ismael, bu kupaların ikisini de Almanya'da kazandı. 2009 yılında Hannover formasıyla futbolculuk kariyerini noktalayan Ismael, aynu kulüpte Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Daha sonra Hannover 96'nın 2. takımında teknik direktörlük kariyerine adım attı.Valérien Ismaël daha sonra teknik direktörlük kariyerinde sırasıyla Nürnberg, Wolfsburg, Apollon Smyrnis, LASK ve Barnsley takımlarında görev aldı. Fransız teknik adam son olarak West Bromwich'i çalıştırdı.