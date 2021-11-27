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Spor Beşiktaş-Giresunspor 11'leri belli oldu
Spor

Beşiktaş-Giresunspor 11'leri belli oldu

Süper Lig'de Beşiktaş Vodafone Park'ta GZT Giresunspor'u ağırlayacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-27 18:11:00 -
Beşiktaş-Giresunspor 11'leri belli oldu

Süper Lig'de Beşiktaş Vodafone Park'ta GZT Giresunspor'u ağırlayacak.

Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın CANLI ANLATIMINI ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...

İLK 11'LER

Beşiktaş'ın 11'i: Mert, Umut, Necip, Vida, Rosier, Pjanić, Josef, N'Koudou, Ghezzal, Larin, Batshuayi

MUHTEMEL...Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Behich, Pelupessy, Flavio, Suleymanov, Diabate, Serginho, Doukara

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