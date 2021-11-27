Beşiktaş-Giresunspor 11'leri belli oldu
Süper Lig'de Beşiktaş Vodafone Park'ta GZT Giresunspor'u ağırlayacak.
Süper Lig'de Beşiktaş Vodafone Park'ta GZT Giresunspor'u ağırlayacak.
Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmanın CANLI ANLATIMINI ahaber.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz...
İLK 11'LER
Beşiktaş'ın 11'i: Mert, Umut, Necip, Vida, Rosier, Pjanić, Josef, N'Koudou, Ghezzal, Larin, Batshuayi
MUHTEMEL...Giresunspor: Okan, Zeki, Diarra, Perez, Behich, Pelupessy, Flavio, Suleymanov, Diabate, Serginho, Doukara
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