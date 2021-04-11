Beşiktaş Erzurum'da hata yapmadı
Beşiktaş Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-2'lik skorla yendi.
Erzurumspor ile Beşiktaş, Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Beşiktaş 4-2 kazandı.
Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri, 10. dakikada Larin, 26. dakikada Oğuzhan Özyakup, 66. dakikada Ghezzal ve 86. dakikada Gökhan Töre kaydetti.
Erzurumspor'un gollerini ise 16. dakikada Schwechlen ve 40. dakikada Emrah Başsan attı.
Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Beşiktaş hata yapmadı ve puanını 70'e çıkardı. Erzurumspor ise 28 puanda kaldı.
Beşiktaş gelecek hafta Ankaragücü'nü konuk edecek. Erzurumspor ise deplasmanda Denizlispor'la karşılaşacak.