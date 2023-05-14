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Spor Beşiktaş dostluk maçında Azerbaycan'ın Sabah takımı ile 3-3 berabere kaldı
Spor

Beşiktaş dostluk maçında Azerbaycan'ın Sabah takımı ile 3-3 berabere kaldı

Yeniakit Publisher
2023-05-14 10:46:00 -
Beşiktaş dostluk maçında Azerbaycan'ın Sabah takımı ile 3-3 berabere kaldı

Beşiktaş, dostluk maçında Azerbaycan temsilcisi Sabah ile 3-3 berabere kaldı.

Beşiktaş, dostluk maçında Azerbaycan temsilcisi Sabah ile 3-3 berabere kaldı.

Siyah-beyazlı ekip, geliri depremzedelere bağışlanacak maçta Azerbaycan Premier Lig takımlarından Sabah ile karşılaştı.

Bakü'deki Tofig Behramov Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Azerbaycanlı hakem Tural Gurbanov yönetti.

Maçta Sabah'ın golleri 2 ve 5. dakikalarda Oleksiy Kashchuk, 70. dakikada Davit Volkovi'den geldi.

Beşiktaş'ın gollerini ise 24 ve 45. dakikalarda Umut Meraş, 63. dakikada penaltıdan Cenk Tosun kaydetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Maçın geliri depremzedelere bağışlanacak

Karşılaşmanın tüm gelirleri, deprem bölgelerine okul yapımı için başlatılan "Bırakmam Seni Türkiyem" yardım kampanyasına bağışlanacak.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunduğu karşılaşma öncesinde statta iki ülke bayraklarının ve "Bir millet, iki devlet" ifadesinin yer aldığı pankart açıldı. Futbolcular da sahaya "Bir millet, iki devlet" pankartlarıyla çıktı.

Futbolseverler, maç boyunca ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla her iki takımı destekledi.

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