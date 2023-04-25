Beşiktaş, çöp transferinden kurtulmak üzere! Her an açıklanabilir...

Beşiktaş Jackson Muleka için Mısır ekibine şartını sundu.

Al-Ahly'le Muleka için pazarlıklara başlayan Siyah-Beyazlı kulüp, Dieng'in yanı sıra 2 milyon euro bonservis bedeli talep etti. Görüşmeler olumlu yönde devam ederken, Arap basını da söz konusu transferin kısa süre içinde tamamlanacağını duyurdu.

Şenol Güneş'in takımın başına gelmesiyle çıkışa geçen Beşiktaş, yeni sezonun kadro planlamasına başlamış durumda... Gidecek ve kalacak isimlerin yanı sıra takıma katılması planlanan oyuncular için de görüşmeler devam ederken, Mısır'dan tam da Siyah-Beyazlılar'ın istediği gibi bir haber geldi.

Güneş'in yeni sezon planları arasında yer almayan Jackson Muleka'yı Al-Ahly'ye göndermeye hazırlanan Beşiktaş, Mısır ekibinden ayrılmak isteyen Aliou Dieng'e talip oldu. Oyuncunun da Kartal'a yeşil ışık yakmasının ardından Muleka transferine Dieng dahil edildi.

Akşam'a göre; Mısır ekibinden Muleka için 4.2 milyon euro talep eden yönetim, Şenol Güneş'in Dieng'e 'olur' yanıtını vermesi sonrasında, istediği parayı 2 milyon euroya indirdi ve Al-Ahly'ye "2 milyon euro artı Dieng" teklifini sundu. Mısır ekibinden de olumlu yanıt gelince prensipte anlaşma sağlandı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Arap basınına yansıyan haberlerde de transferin bitmek üzere olduğu ve kısa süre içinde anlaşmanın tamamlanacağı bilgisi yer aldı. Al-Ahly'e yakınlığı ile bilinen bir basın organı, Dieng'in kısa süre içinde takımdan ayrılacağını duyurdu. Yeni sezonda Atiba'yı gönderecek olan Beşiktaş, yerini Dieng'le dolduracak.