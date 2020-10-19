Koronavirüs salgını sebebiyle bu yıl Süper Lig’de 21 takım yer alıyor. Ligde 21 takımın yer alması sebebiyle her hafta bir takım ligi bay geçmek durumunda kalıyor. Yani takımlar bazı haftalarda maç oynamıyor. Ligin 5. haftasında bay geçen takım Beşiktaş oldu. Bu sebeple futbolseverler Beşiktaş’ın 6. haftada hangi takımla karşı karşıya geleceğini araştırıyor.

Beşiktaş bu hafta hangi takımla oynuyor?

Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş deplasmanda Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. 26 Ekim Pazartesi günü oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Beşiktaş’ın kaç puanı var?

Futbolseverler hangi takımın kaç puanı olduğunu da merak ediyor. Ligin 5. haftasını bay geçen Beşiktaş çıktığı 4 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlılar 4 maçta 4 puan topladı.

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