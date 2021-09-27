Beşiktaş Belediyesi’ndeki ballı maaşı Akit durdurdu

Dürüst, ilkeli ve belgeli habercilik anlayışını benimseyen Akit’in yayınları ses getirmeye devam ediyor. Akit’in 20 Ağustos 2021’de “CHP’li Tanyeri’ye askerde de ‘Huzur hakkı’ parası” başlıklı haberi sonrası harekete geçen Beşiktaş Kaymakamlığı, askerde olduğu halde görevlerinden istifa etmeyerek Beşiktaş Belediyesi’nden ‘Huzur Hakkı’ adı altında ücret almaya devam eden CHP Beşiktaş İlçe Başkan Yardımcısı Ender Tanyeri’ye ödenen maaş ayıbına son verdi.

Akit yazdı ballı maaş kesildi

Hizmetten çok skandallarla gündeme gelen CHP’li Beşiktaş Belediyesi’ndeki milyonluk vurgunları, adrese teslim ballı ihaleleri, salgına dönüşen yolsuzlukları ve sülale boyu yağma rezaletini deşifre eden haberlerimiz sonuçlarını veriyor. Akit’in haberleri sonrası İçişleri Bakanlığı tarafından müfettiş atanarak didik didik incelenen Beşiktaş Belediyesi’nde bir ayıba daha son verildi. Akit’in 20 Ağustos 2021’de “CHP’li Tanyeri’ye askerde de ‘Huzur hakkı’ parası” başlıklı haberinden sonra harekete geçen Beşiktaş Kaymakamlığı, askerde olduğu halde görevlerinden istifa etmeyerek Beşiktaş Belediyesi’inden ‘Huzur Hakkı’ parası almaya devam eden CHP Beşiktaş İlçe Başkan Yardımcısı Ender Tanyeri’ye ödenen maaşın kesilmesini sağladı. Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan’ın talimatı sonrası harekete geçmek zorunda kalan Beşiktaş Belediyesi, CHP’li Tanyeri’ye ödenen geçmiş maaşları da tahsil etti.

Vatani görevini yerine getirmek için altı ay süreyle askere giden CHP Beşiktaş İlçe Başkan Yardımcısı Ender Tanyeri, toplantılara katılmadığı halde hukuk ve etik kurallarını çiğneyerek istifa etmediği Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş.’den Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla ‘Huzur Hakkı’ altında ücret alıyordu.

CHP’li vekil bile rahatsız oldu

Askerde olduğu halde Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş.’den nemalanmaya devam eden CHP Beşiktaş İlçe Başkan Yardımcısı Ender Tanyeri’nini görevlerinden istifa etmemesi CHP teşkilatlarında da rahatsızlığa neden olduğu öğrenildi. Beşiktaş ilçe binasını ziyaret eden CHP İstanbul Milletvekili Yüsek Mansur Kılınç’ın, askerde olduğu halde Tanyeri’nin hâlâ “CHP İlçe Başkan Yardımcılığı” görevini yürüttüğünü öğrendiğinde “Askerdeki adam nasıl yönetici olur?” diyerek ilçe teşkilatını fırçaladığı ortaya çıktı.

Vergi ödeyemez hale geldi

Öte yandan; Akit gazetesi, 21 Ağustos 2021 tarihinde, “Beşiktaş Belediyesi iflasa sürükleniyor” başlıklı haberinde, 2018’de 2 milyon 295 bin 255 TL vergi ödeyen Beşiktaş Belediyesi Personel Hizmetleri A.Ş.’nin son dönemde kadrolaşmaya ağırlık vererek aldığı bin 250 personel ile iflasa sürüklendiğini ve 2020 yılında vergi ödeyemez hale geldiğini belgelemişti.