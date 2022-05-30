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Spor Beşiktaş başkanı kim oldu? Ahmet Nur Çebi, Fuat Çimen kaç oy aldı?
Spor

Beşiktaş başkanı kim oldu? Ahmet Nur Çebi, Fuat Çimen kaç oy aldı?

Beşiktaş Kulübünde gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda siyah-beyazlı kulübün kurul başkanları da belli oldu. Peki Beşiktaş başkanı kim oldu? Ahmet Nur Çebi, Fuat Çimen kaç oy aldı? Beşiktaş başkanı Ahmet Nur Çebi yönetimi kim?

Yeniakit Publisher
2022-05-30 07:48:00 - 2022-05-30 07:49:08
Beşiktaş başkanı kim oldu? Ahmet Nur Çebi, Fuat Çimen kaç oy aldı?

Beşiktaş'ın olağan seçimli genel kurulunda yapılan oylama sonucunda Ahmet Nur Çebi yeniden başkanlığa seçildi. Yapılan genel kurulda 20 sandıktan 18'i açıldı. 2565 oy alan mevcut başkan Ahmet Nur Çebi bir dönem daha başkanlığı sürdürmeyi garantiledi. Fuat Çimen 1038 oy aldı. Beşiktaş Başkanı Adayı Fuat Çimen, oy sayımında son yaklaşırken büyük bir jest yaptı. Çimen, ekibiyle birlikte başkan Ahmet Nur Çebi'nin yanına giderek tebrik etti. İki başkan adayının görüntüsü büyük alkış aldı.

Ahmet Nur Çebi yönetiminde kimler var?

Çebi'nin yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

Asıl üyeler: Engin Baltacı, Emre Kocadağ, Mehtap Mutluşan Ferah, Celal Aral, Serhan Çetinsaya, Murat Kılıç, Umut Tahir Güneş, Ali Bayrak

Yedek üyeler: Bilgihan Cenk Sürmen, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Seyit Ateş, Umut Şenol, Melih Arslan

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