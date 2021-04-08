Beşiktaş- Aytemiz Alanyaspor maçı sonrası şike iddiaları! Güntekin Onay'dan Marafona sözleri
Beşiktaş- Aytemiz Alanyaspor maçı sonrasında sosyal medya şike söylentileriyle çalkalandı. Güntekin Onay'dan canlı yayında Marafona ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Beşiktaş, kritik Aytemiz Alanyaspor engelini kayıpsız geçti. Rakibini 3-0 mağlup eden siyah-beyazlılar ligde iki hafta sonra kazanarak liderliğini sürdürdü. Dolmabahçe'deki gecede Atiba Hutchinson 3 asistle öne çıkan isim oldu.
Maçın ikinci yarısında Rachid Ghezzal, sol ayağının içiyle Alanyaspor kalecisi Marafona'nın sağından topu filelerle buluşturdu ve klas bir gole imza attı. Bu golle skor 2-0'a gelirken Cezayirli futbolcunun attığı gol sonrasında Alanya'nın Portekizli file bekçisi çok tartışıldı.
Güntekin Onay'dan canlı yayında Marafona sözleri
Hürriyet Gazetesi yazarı Güntekin Onay, Marafona'nın tartışılan pozisyonunu maçın ardından yayıncı kuruluş ekranlarında değerlendirdi. Onay, "Kaleci Marafona, topun dışarıya çıkacağını düşündü. Top, Marafona'yı geçince dönüyor. Yapabileceği bir şey yok, elini uzatsa alamaz."