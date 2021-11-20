Beşiktaş Alanya'da ağır yara aldı
Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-0'lık skorla yenildi.
Alanyaspor ile Beşiktaş, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Alanyaspor 2-0 kazandı.
Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Babacar ve 90+4. dakikada Diedhiou kaydetti.
Alanyaspor bu sonuçla puanını 24'e çıkardı. Ligde son 3 maçını kaybeden Beşiktaş ise 20 puanda kaldı.
Alanyaspor gelecek hafta deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak. Beşiktaş ise Giresunspor'u konuk edecek.