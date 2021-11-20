  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaş Alanya'da ağır yara aldı
Spor

Beşiktaş Alanya'da ağır yara aldı

Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'a 2-0'lık skorla yenildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-20 21:34:00 -
Beşiktaş Alanya'da ağır yara aldı

Alanyaspor ile Beşiktaş, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya geldi. Müsabakayı Alanyaspor 2-0 kazandı.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Babacar ve 90+4. dakikada Diedhiou kaydetti.

Alanyaspor bu sonuçla puanını 24'e çıkardı. Ligde son 3 maçını kaybeden Beşiktaş ise 20 puanda kaldı.

Alanyaspor gelecek hafta deplasmanda Antalyaspor'la karşılaşacak. Beşiktaş ise Giresunspor'u konuk edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunanistan yine kudurdu
Dünya

Yunanistan yine kudurdu

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, "Maalesef bu bölgede karşı karşıya olduğumuz birçok zorluğun ortak paydası komşumuz Türkiye" diye..
Bitcoin’in analiz sonucu dünyaya duyuruldu: Türkiye ile Arjantin oranları şaşırttı!
Gündem

Bitcoin’in analiz sonucu dünyaya duyuruldu: Türkiye ile Arjantin oranları şaşırttı!

İngiltere’nin Cambridge şehrinde bulunan Cambridge Üniversitesi, kripto para Bitcoin’e ilişkin dikkat çeken veriler paylaştı. Yapılan analiz..
Günde 7 saat boyunca sakız çiğnerseniz bakın ne oluyor
Sağlık

Günde 7 saat boyunca sakız çiğnerseniz bakın ne oluyor

Faydası saymakla bitmeyen sakızın da fazlası zarar. İngiltere'de yedi saat boyunca sakız çiğneyen kadının çenesi hasar gördü ve ameliyat olm..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay