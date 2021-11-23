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Spor Beşiktaş-Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Spor

Beşiktaş-Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Beşiktaş-Ajax maçı şifresiz kanalda olacak mı? Şampiyonlar Ligi 5.hafta maçında Beşiktaş sahasında Hollanda ekibi Ajax’ı konuk edecek. Peki, Beşiktaş maçı ne zaman? Beşiktaş-Ajax maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş’ın maçı hangi kanalda?

Yeniakit Publisher
2021-11-23 09:53:00 -
Beşiktaş-Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi C Grubu 5.hafta maçında Beşiktaş ile Ajax karşı karşıya gelecek. Peki, Beşiktaş-Ajax maçı saat kaçta?

Beşiktaş-Ajax maçı saat kaçta? Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Beşiktaş, C Grubu maçında Ajax ile karşılaşacak. 24 Kasım Çarşamba akşamı oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Mücadele Exxen'den naklen yayımlanacak. Zorlu maçta  Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto düdük çalacak. Peljto'nun yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Senad Ibrisimbegović ve Davor Beljo yapacak.

Karşılaşmanın 4. hakemi ise Miloš Gigovic olacak. Mücadelenin VAR hakemi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida olurken, AVAR hakemi olarak ise yine aynı federasyondan Daniele Doveri görevlendirildi.

Beşiktaş’ın grupta puanı yok

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde umduğunu bulamayan siyah-beyazlı takım, C Grubu'nda oynadığı 4 karşılaşmadan da mağlup ayrıldı. Sahasında Borussia Dortmund'a 2- 1 yenilen Beşiktaş, deplasmandaki Ajax mücadelesinden de 2-0 mağlup ayrıldı. Beşiktaş, Sporting Lizbon'a ise 4-1 ve 4-0 yenildi. Şu ana dek puan dahi alamayan ve gruptan çıkma şansını daha önce yitiren Beşiktaş, yarınki karşılaşmada hem ilk galibiyetini hem de ilk puanlarını almaya çalışacak.

C Grubu'ndaki 4 karşılaşmayı da kazanarak 12 puana ulaşan ve gruptan çıkmayı garantileyen Ajax ise lider durumda bulunuyor.

Sergen Yalçın, Beşiktaş'ın başında Avrupa'daki ilk galibiyetini arıyor

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, takımının başında ilk Avrupa galibiyetini yaşamak için saha kenarında olacak.

Siyah-beyazlı takımla iki kupa sevinci yaşayan Yalçın, efsanesi olduğu kulübünde henüz Avrupa galibiyeti sevinci elde edemedi. Beşiktaş, Yalçın yönetiminde Avrupa kupalarındaki 6 maçta bir beraberlik ve 5 yenilgi aldı.

Siyah-beyazlı takım, geçen sezonun başında UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda PAOK'a deplasmanda 3-1 mağlup oldu. Bu yenilginin ardından Avrupa Ligi'nde yine eleme turuna çıkan Beşiktaş, Portekiz'in Rio Ave takımıyla eşleşti. İstanbul'daki karşılaşmanın normal ve uzatma süresi 1-1 berabere biterken, penaltılarda 4-2 rakibinin gerisinde kalan Beşiktaş Avrupa'dan elendi.

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