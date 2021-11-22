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Spor Beşiktaş-Ajax maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş maçı şifresiz mi?
Spor

Beşiktaş-Ajax maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş maçı şifresiz mi?

Beşiktaş-Ajax maçı hangi gün? UEFA Şampiyonlar Ligi 5.hafta maçında Beşiktaş sahasında Ajax ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler zorlu maçın ne zaman saat kaçta hangi kanalda yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı hangi gün?

Yeniakit Publisher
2021-11-22 16:09:00 -
Beşiktaş-Ajax maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş maçı şifresiz mi?

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu 5.maçında Hollanda eki Ajax'ı konuk edecek. Peki, Beşiktaş-Ajax maçı ne zaman saat kaçta?

Beşiktaş-Ajax maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş maçı şifresiz mi?

Beşiktaş, C Grubu maçında Ajax ile karşılaşacak. 24 Kasım Çarşamba akşamı oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak. Mücadele Exxen'den naklen yayımlanacak. Zorlu maçta  Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto düdük çalacak. Peljto'nun yardımcılıklarını yine aynı federasyondan Senad Ibrisimbegović ve Davor Beljo yapacak.

Karşılaşmanın 4. hakemi ise Miloš Gigovic olacak. Mücadelenin VAR hakemi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Marco Guida olurken, AVAR hakemi olarak ise yine aynı federasyondan Daniele Doveri görevlendirildi.

Beşiktaş, Süper Lig’in 13.haftasında Alanyaspor’a deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Ajax ise Hollanda Ligi'nin 13. haftasında RKC Waalwijk'i 5-0 mağlup etti.

Nsakala kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş, Demokratik Kongolu futbolcusu Fabrice Nsakala'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "Yönetim kurulumuzun kararı ve teknik heyetimizin onayıyla futbolcumuz Fabrice Nsakala geçici süreyle kadro dışı bırakılmıştır. Fabrice Nsakala bundan sonra çalışmalarını futbol A takımımızdan ayrı sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

 

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