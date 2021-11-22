Beşiktaş-Ajax maç bilet ne kadar? Beşiktaş-Ajax maçına 12 yaş altı çocuklar alınmıyor mu?
Beşiktaş-Ajax maç bileti al | Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi C Grubu 5.maçında Hollanda ekibi Ajax ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaşlı taraftarlar zorlu mücadele öncesinde maç biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığını araştırmaya başladı. Peki, Beşiktaş Şampiyonlar Ligi maçı biletleri ne kadar? Beşiktaş-Ajax maç bileti fiyatı
Şampiyonlar Ligi C Grubu 5.hafta maçında Beşiktaş sahasında Ajax’ı konuk edecek. Taraftarlar maç biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığını merak ediyor. Beki, Beşiktaş-Ajax maçı bileti ne kadar?
Beşiktaş-Ajax maç bilet ne kadar? Beşiktaş-Ajax maçına 12 yaş altı çocuklar alınmıyor mu?
Beşiktaş-Ajax maç biletleri satışa çıktı. Mücadelenin biletlerini passo.com.tr adresi üzerinden alabilirsiniz. Ayrıca maç biletleri Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ve Passo Mobil uygulaması üzerinden de satılıyor. Maç biletlerinin fiyatı şöyle:
1. Kategori 395TL
2. Kategori 360TL
3. Kategori 315TL
4. Kategori 300TL
5. Kategori 260TL
6. Kategori 235TL
7. Kategori 170TL
8. Kategori 150TL
VIP 100: 1.000TL
VIP 101-126: 880TL
Kimler maç bileti satın alabilir?
- T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takvimini* tamamlamış, son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren HES'in onay verdiği taraftarlarımız stadyuma girebilecektir.
- Covid-19 geçirmiş kişiler ise, izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 güne kadar HES onayı ile stadyuma girebilirler.
- Tüm seyircilerin maske takma zorunluluğu vardır.
*Aşı takvimini tamamlamış olmak:
1. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan iki doz aşı olmak,
2. Covid-19 hastalığını geçirmiş olup, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan bir doz aşı olmak.
HES uygulamanızın sürümünü güncel olup olmadığını kontrol edin.
Öte yandan 12 yaş altı çocuklar stada alınmıyor.