Şampiyonlar Ligi C Grubu 5.hafta maçında Beşiktaş sahasında Ajax’ı konuk edecek. Taraftarlar maç biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığını merak ediyor. Beki, Beşiktaş-Ajax maçı bileti ne kadar?

Beşiktaş-Ajax maç bilet ne kadar? Beşiktaş-Ajax maçına 12 yaş altı çocuklar alınmıyor mu?

Beşiktaş-Ajax maç biletleri satışa çıktı. Mücadelenin biletlerini passo.com.tr adresi üzerinden alabilirsiniz. Ayrıca maç biletleri Vodafone Park Bilet Satış Gişesi ve Passo Mobil uygulaması üzerinden de satılıyor. Maç biletlerinin fiyatı şöyle:

1. Kategori 395TL

2. Kategori 360TL

3. Kategori 315TL

4. Kategori 300TL

5. Kategori 260TL

6. Kategori 235TL

7. Kategori 170TL

8. Kategori 150TL

VIP 100: 1.000TL

VIP 101-126: 880TL

Kimler maç bileti satın alabilir?

- T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen aşı takvimini* tamamlamış, son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren HES'in onay verdiği taraftarlarımız stadyuma girebilecektir.

- Covid-19 geçirmiş kişiler ise, izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 güne kadar HES onayı ile stadyuma girebilirler.

- Tüm seyircilerin maske takma zorunluluğu vardır.

*Aşı takvimini tamamlamış olmak:

1. T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan iki doz aşı olmak,

2. Covid-19 hastalığını geçirmiş olup, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sağlanan aşılardan bir doz aşı olmak.

HES uygulamanızın sürümünü güncel olup olmadığını kontrol edin.

Öte yandan 12 yaş altı çocuklar stada alınmıyor.