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Beşiktaş 10 numarasını artık bekliyor! Her an açıklanabilir...

Yeniakit Publisher
2023-05-08 12:51:00 -
Beşiktaş 10 numarasını artık bekliyor! Her an açıklanabilir...

Beşiktaş'tan dünya yıldızı isim James Rodriguez için girişimler başladı. Alexandru Maxim ile yola devam etmeyi düşünmeyen siyah-beyazlılar, James Rodriguez'i kadrosuna katarak taraftarını heyecanlandırmak istiyor. Siyah-Beyazlıların gizli yürüttüğü ve fırsat transferi olarak baktığı Rodriguez için taraftarlar büyük heyecan yaşıyor

Beşiktaş'tan dünya yıldızı isim James Rodriguez için girişimler başladı. Alexandru Maxim ile yola devam etmeyi düşünmeyen siyah-beyazlılar, James Rodriguez'i kadrosuna katarak taraftarını heyecanlandırmak istiyor.

İspanyol basınından flaş bir iddia geldi. Olympiakos'tan ayrılarak kulüp arayışında olan James Rodriguez için Beşiktaş'ın devrede olduğu yazıldı.

Beşiktaş'ın James Rodriguez'in menajeriyle bir görüşme yaptığı ve sezon sonu için randevu aldıkları ifade edildi. Sezon sonunda kadar düşünmek için zaman isteyen James Rodriguez yaklaşık 1 aydır kulüpsüz durumda.

31 yaşındaki yıldızI Brezilya Ligi takımlarından Botafogo'nun da istediği belirtilirken, James Rodriguez'in aynı cevabı onlara da verdiği öğrenildi.

 
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