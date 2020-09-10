BES fonu istatistikleri
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları bugün ortalama yüzde 0,14 değer kazanırken, türlerine göre bakıldığında en fazla kazandıran yüzde 0,87 ile "Hisse Senedi" fonları oldu.
BES fonlarının ortalama günlük getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Fon Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Emeklilik Fonları (BES)
|0,14
|263
|207
|BES - Borçlanma Araçları
|0,01
|55
|21
|BES - Fon Sepeti Fonları
|0,34
|2
|2
|BES- Hisse Senedi
|0,87
|29
|29
|BES - Karma & Esnek Fonlar
|0,15
|117
|96
|BES - Katılım Fonları
|0,13
|28
|27
|BES - Kıymetli Madenler
|0,17
|16
|16
|BES - Para Piyasası
|0,04
|16
|16
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)