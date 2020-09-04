Berlusconi laikçi yaşam tarzının kurbanı oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tüm dünyayı tehdit ediyor. Koronavirüsün, laik veya dindar tüm insanlara bulaşma riski bulunsa da, dünya hayatına özendiren ve eğlenceyi her şeyin önüne koyan sekülerizm virüsün yayılması için çok daha uygun bir yaşam tarzına neden oluyor.

Koronavirüs salgını sırasında sosyal mesafe ve izolasyonun önemine dikkat çekilirken, laik yaşamın özendirdiği eğlence düşkünlüğü tüm tedbirlerin ayaklar altına alınmasına neden oluyor.

Söz konusu yaşantının tehlikesi, İtalya’nın eski lideri Silvio Berlusconi’nin başını yaktı.

İtalya’nın eski Başbakanı 83 yaşındaki Berlusconi, gece kulübünde virüs kapan kızı nedeniyle hastalığa yakalandı. Berlusconi’nin tüm ailesi koronavirüse yakalanırken, test sonucu pozitif çıkan aile bireylerinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Berlusconi’nin doktoru Alberto Zangrillo, “Berlusconi, şu anda Arcore'daki evinde karantinada. Herhangi bir semptom yok. 14 gün karantinada kalacak” dedi.