Berlin'de Zafer Takına Trabzonspor bayrağı asıldı

Süper Lig'in bitmesine 8 hafta kala lider Trabzonspor ile en yakın rakibi Konyaspor'la arasında 15 puan fark var.

Yılllar sonra şampiyonluğa bu kadar net bir başarı ile yakın olan bordo mavili takıma gönül veren futbolseverler, şimdiden takımlarının başarısını yurt dışında da çeşitli etkinliklerle kutluyor.

Yine "bize her yer Trabzon" dediler

Bordo mavili takıma gönül veren futbolseverlerin "Bize her yer Trabzon" sloganı ile şampiyonluk sevincini şimdiden yaşattıkları bir kare, bu kez Almanya'dan geldi.

Berlin Zafer Takı'na Trabzonspor bayrağı astılar

Anadolu Ajansı editörü Hasan Yılmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Zafer Takına çıkan Trabzonspor taraftarlarının, takımlarının bayrağını astığı görüldü.Süper Lig'in bitmesine 8 hafta kala lider Trabzonspor ile en yakın rakibi Konyaspor'la arasında 15 puan fark var.

Yılllar sonra şampiyonluğa bu kadar net bir başarı ile yakın olan bordo mavili takıma gönül veren futbolseverler, şimdiden takımlarının başarısını yurt dışında da çeşitli etkinliklerle kutluyor.

Yine "Bize her yer Trabzon" dediler

Bordo mavili takıma gönül veren futbolseverlerin "Bize her yer Trabzon" sloganı ile şampiyonluk sevincini şimdiden yaşattıkları bir kare, bu kez Almanya'dan geldi.

Berlin Zafer Takı'na Trabzonspor bayrağı astılar

Anadolu Ajansı editörü Hasan Yılmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Zafer Takına çıkan Trabzonspor taraftarlarının, takımlarının bayrağını astığı görüldü.