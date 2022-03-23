  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Berlin'de Zafer Takına Trabzonspor bayrağı asıldı
Spor

Berlin'de Zafer Takına Trabzonspor bayrağı asıldı

Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Zafer Takına, Süper Lig'de şampiyonluğa çok yakın olan Trabzonspor'un bayrağı asıldı.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 08:57:00 -
Berlin'de Zafer Takına Trabzonspor bayrağı asıldı

Süper Lig'in bitmesine 8 hafta kala lider Trabzonspor ile en yakın rakibi Konyaspor'la arasında 15 puan fark var.

Yılllar sonra şampiyonluğa bu kadar net bir başarı ile yakın olan bordo mavili takıma gönül veren futbolseverler, şimdiden takımlarının başarısını yurt dışında da çeşitli etkinliklerle kutluyor.

Yine "bize her yer Trabzon" dediler

Bordo mavili takıma gönül veren futbolseverlerin "Bize her yer Trabzon" sloganı ile şampiyonluk sevincini şimdiden yaşattıkları bir kare, bu kez Almanya'dan geldi.

Berlin Zafer Takı'na Trabzonspor bayrağı astılar

Anadolu Ajansı editörü Hasan Yılmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Zafer Takına çıkan Trabzonspor taraftarlarının, takımlarının bayrağını astığı görüldü.Süper Lig'in bitmesine 8 hafta kala lider Trabzonspor ile en yakın rakibi Konyaspor'la arasında 15 puan fark var.

Yılllar sonra şampiyonluğa bu kadar net bir başarı ile yakın olan bordo mavili takıma gönül veren futbolseverler, şimdiden takımlarının başarısını yurt dışında da çeşitli etkinliklerle kutluyor.

Yine "Bize her yer Trabzon" dediler

Bordo mavili takıma gönül veren futbolseverlerin "Bize her yer Trabzon" sloganı ile şampiyonluk sevincini şimdiden yaşattıkları bir kare, bu kez Almanya'dan geldi.

Berlin Zafer Takı'na Trabzonspor bayrağı astılar

Anadolu Ajansı editörü Hasan Yılmaz'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Zafer Takına çıkan Trabzonspor taraftarlarının, takımlarının bayrağını astığı görüldü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay