Süper Lig’in 13.haftasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray’ı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçeli Berke Özer gözyaşlarına hakim olamadı.

Berke Özer açıklama | Berke Özer derbi sonrası ağladı

Yaptığı kurtarışlarla taraftarının alkışı toplayan Berke Özer maçın ardından önemli değerlendirmelerde bulundu. Özer, “Ben 21 senedir her Fenerbahçe maçını izlerken bu kaleyi ben de koruyordum. Bugün inanılmaz şekilde mutluyum ve mutluluğumun yanı sıra da benim için bir mucize gibi bu sahada olabilmek; kazanıp kazanmamak değil, bu sahada, bu atmosferde olabilmek. Biraz da duygusalım. Takım arkadaşlarıma, hocamıza, Başkanımıza, taraftarlarımıza bizlere sonsuz destekleri için çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bundan sonraki yürüyüşümüze de herkes şahit olacak.Eğer bir maçta Fenerbahçe kalecisiyseniz o maçtan tek bekleyeceğiniz şey galibiyet. Tabii ki buraya galibiyet için geldik. Geldik ve aldık da. Benim de aklımda galibiyetten başka bir şey yoktu. Çok şükür bu hayalimizi gerçekleştirdik. Özellikle kendi adıma. Çok mutluyuz. Rüyada gibiyim” dedi.