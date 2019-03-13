Beril Dedeoğlu son dakika hayatını kaybetti Beril Dedeoğlu kimdir?

Geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Şişli Florence Nightingale Hastanesi’nde tedavi gören Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hayatını kaybetti. Peki Beril Dedeoğlu kimdir, nereli ve kaç yaşındaydı? Beril Dedeoğlu hangi görevlerde bulundu?

H. Beril Dedeoğlu (d. 1961, Ankara), Öğretim üyesi, Galatasaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı. Özellikle Avrupa Birliği, Türkiye'nin dış politikası ile uluslararası güvenlik konularında çalışmaktadır.

Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü mezunudur. Akademik kariyerine aynı kurumda, Prof. Dr. Esat Çam'ın asistanı olarak başlamıştır. 1995 yılından bu yana Galatasaray Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde görev yapmaktadır. 1999 yılında doçent, 2005 yılında profesör olmuştur. Bir dönem Kadir Has Üniversitesi'nde de ders vermiştir. Halen İstanbul Aydın Üniversitesi ve Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde de ders vermektedir.

Çok sayıda bilimsel makalesi ve kitabı bulunan Beril Dedeoğlu, Zaman ve Yeni Şafak gazetelerinde pek çok uluslararası politika yorumlarına imza atmıştır ve halen Star ve Today's Zaman gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı. Bir dönem Agos Gazetesi'nde de köşe yazıları yayınlanmıştır. Dedeoğlu, Kanal 24, Samanyolu Haberve TRT Haber'de yayınlanan bir takım haber programlarına da katkıda bulunmuştur. 6 Şubat 2012 tarihinde, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından dört yıl için YÖK üyeliğine atanmıştır. Dedeoğlu, çözüm sürecinin bir parçası olarak oluşturulan "âkil insanlar" panelinin üyesi sıfatıyla, 2013 yılının ilk yarısında İç Anadolu Bölgesi'nde çok sayıda konferans ve ziyaret gerçekleştirmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Mustafa Altan Gümüş'ün kızı olan Hatice Beril Dedeoğlu, evli ve iki çocuk annesidir.