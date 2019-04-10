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Berge: “Bu proje Van’a katma değer sağlayacak”

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, projesi tamamlanan Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesinin Van’a katma değer sağlayacağını söyledi.

10 Nisan 2019 Çarşamba 10:36
Berge: “Bu proje Van’a katma değer sağlayacak”

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VAN ESOB) Başkanı İsa Berge, projesi tamamlanan Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesinin Van’a katma değer sağlayacağını söyledi.


VAN ESOB Başkanı İsa Berge, Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Kooperatifi bürosunu ziyaret etti. Burada konuşan Berge, projenin önemine değindi. Daha önce de oda başkanları ile birlikte devasa proje alanını yerinde gördüklerini hatırlatan Berge, “Ziyaret haberimiz büyük ses getirdi. Bu sanayi bölgesi çocuklarımıza miras kalacak. Bu devasa projenin çevre yoluna yapılması, güzergaha büyük bir değer katacaktır. Çevre yolu önemli bir avantajdır. Bu proje Van’a katma değer sağlayacaktır” dedi.



“VAN ESOB her daim yanınızda”


“Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak yapılacak tüm çalışmalarda yanınızda olmaya devam edeceğiz” diyen Berge, “Burada küçük bir şehir oluşacağına inanıyorum. Tüm donatı alanları ile birlikte binlerce istihdamın gerçekleşmesini bekliyoruz. Esnafımız ve sanatkarımız için tüm kapıları zorlayacağız. Daha önce de yaptığımız gibi bu büyük projenin hayat bulması için tüm bürokratik işlemleri hep birlikte yerine getireceğiz. İstediğimiz an ulaşabildiğimiz Valimiz Mehmet Emin Bilmez, bu konuda çok duyarlıdır ve bize gereken desteği sunacaktır. Ankara’da da gereken bürokratik işlemleri yürütmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



“Van’ın orta ölçekli sanayi sitesine ihtiyacı vardı”


Ziyaret için teşekkür eden Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Fahri Solmaz, “Depremde sanayimiz hasar gördükten sonra, esnafımız ve sanatkarlarımız ile birlikte Van’ın ihtiyacı olan orta ölçekli bir sanayinin yapılmasına karar verdik. Van’da büyük iş makinelerinin ve otobüslerin servis hizmeti yoktu, biz de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza müracaat ettik ve deprem nedeniyle Van’ımıza orta ölçekli sanayi sitesi yapma hakkı verildi. Artık büyük iş makineleri ve otobüsler servis hizmeti için kimse Van dışına çıkmayacak” dedi.


VANESOB Başkanı Berge ve Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Solmaz, projeye ilgi gösteren Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’e de teşekkür etti.



Projede neler var?


700 dönümlük alana sahip projede ön kısımlar hariç olmak üzere 150-300, 600 ve 900 metrekare olmak üzere toplam 300 iş yeri bulunuyor. Modern üstyapıları ile yollar 20 metre olacak. Altyapı, üstyapı, atölyeler, sosyal tesisler, spor kompleksleri, yollar, akaryakıt ofisleri, bankalar, cami, meslek lisesi ve diğer tüm donatılar bulunuyor. İş yerlerinin çatısında güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretilmesi de planlanıyor.



Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi nerede?


Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi, Kalecik TOKİ konutlarının yan tarafında ve çevre yoluna sıfır bir konumda. Mevcut sanayi sitesinin üst tarafındaki orta ölçekli sanayi sitesi, hem Van Organize Sanayi Bölgesine hem de üniversiteye yakın bir konumda. Arazinin bir başından diğer başına toplam 1,5 kilometrelik bir mesafe bulunuyor.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 10:36
  1. sanat

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