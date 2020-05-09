Berber ve kuaförler Pazartesi gününe hazır

Korona virüs (Covid-19) salgınına yönelik tedbirler doğrultusunda kapatılan ve 11 Mayıs itibariyle hizmet vermeye başlayacak olan berber ve kuaförler, Bilecik Belediyesi tarafından ücretsiz dezenfekte edilerek, halkın hizmetine sunuluyor.

Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmada 71 adet berber, kuaför ve güzellik salonu dezenfekte edilerek,çiçek gibi oldular. Sabah saatlerinde Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde bir araya gelen ekipler, sırasıyla ildeki bütün kuaför, berber ve güzellik salonlarını dezenfekte etmek üzere göreve başladı.

"Amacımız halkımızın daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde hizmet almasıdır"

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek, yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yapılan dezenfekte çalışması hakkında bilgi veren Başkan Yardımcısı Gürses, Bilecik Belediyesi tarafından iki ayı aşkın bir süredir vatandaşlarımızın salgından en az zarar görmesi için yoğun bir çalışmanın içerisinde olduklarını belirterek, şunları söyledi:

‘’Bilecik Belediyesi olarak ilgili birçok müdürlüğümüz çalışanları tarafından şehirdeki birçok kurum, kuruluş, okul, cami, site ve apartman yanı sıra park ve bahçe dezenfekte edildi. Bugün de ekiplerimiz, şehrimizdeki kuaför, berber ve güzellik salonlarını dezenfekte etme çalışmasına başladı. Amacımız halkımızın daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde hizmet almasıdır. Bilecik Belediyesi olarak vatandaşlarımıza, ‘Siz evde kalın biz her alanda hizmetinizdeyiz’ diyoruz. Belediye Başkanımız Semih Şahin de çalışmaları yakından takip ediyor. Katkıları dolayısıyla kendisine teşekkür ediyorum. Çalışmada yer alan bütün arkadaşlarımıza kolaylıklar diliyorum."

Berber ve kuaför esnafından teşekkür

Berber Önder Yıldırım, esnaf olarak çalışmaya başlayacakları için duydukları mutluluğu belirterek ‘’Biz de berber ve kuaför esnafı olarak Pazartesi günü çalışmaya başlayacağımız için bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Sağ olsun Bilecik Belediyesinden arkadaşlar iş yerimizi ücretsiz olarak dezenfekte ettiler. Bizler de esnaf olarak gerekli hijyen kurallarına uyarak, halkımıza hizmet vermeye başlayacağız. Belediye Başkanımıza ve çalışanlarına teşekkür ediyorum’’ dedi.