Berat kandilinin anlamı ve önemi nedir? Berat kandili faziletleri nelerdir?

Af, merhamet ve mağfiret vesilesi olarak kabul edilen mübarek Berat Kandili 2022 yılında 17 Mart'ta idrak edilecek.

Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır.

Berat kandili anlamı ve önemi

Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in bu günle ilgili olarak "Allah Teâlâ rahmetiyle şabanın on beşinci gecesi dünya semasında tecelli eder ve Kelb kabilesi koyunlarının kılları sayısından daha fazla kişiyi bağışlar" dediği buyurulmuştur. Bu görüşe dayanarak Şaban ayının 15. gecesinin diğer günlerden ayrı olarak ibadetle dolu geçirilmesi ve tövbe edilmesi tavsiye edilmiştir. Allah'ın affedici yanının zikredildiği gecede Müslümanların günahlarından arınması oldukça önemli.

Berat kandili nedir?

Berat Kandili, mübarek üç aylardan Şaban ayının 15. gecesidir. Berat kelimesi, Arapça berâe/berâet kelimelerinin Türkçe halin getirilmiş şeklidir. Kelime anlamı olarak "iki şey arasında ilişki olmaması; kişinin bir yükümlülükten kurtulması veya yükümlülüğünün bulunmaması" anlamlarını karşılayan Berat Gecesi, Müslümanların da yükümlülüklerinden arınması anlamına geliyor.

Allah'ın affının vurgulandığı gecede Müminlerin tövbe edip günahlarından arınması umulmuştur. Bu sebeple bu kandile Berat ismi verilmiştir.

Berat kandili faziletleri

Allah'ın bu gecede tövbe edip İslam'a yönelen birçok kişiyi günahlarından dolayı affedeceği rivayet edilmiştir. Buna göre bu geceye özel olan anahtar kelime "bağışlanmak".

Bu gece, bu yıl içinde doğacak ve ölecek kullar deftere yazılır, herkesin rızkı belirlenir ve ameller Allah'a arz olur.

Berat kandilinde ne olmuştur?

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir.



Hazreti Muhammed'in, Berat Kandili'ne ilişkin şöyle buyurduğu ifade ediliyor:



"Şaban ayının 15'inci gecesini ibadetle geçirin, gündüzünde de oruç tutun. Çünkü Yüce Allah, bu gece dünya semasına rahmetiyle tecelli eder ve 'Yok mu tövbe eden, tövbesini kabul edeyim. Yok mu rızık isteyen, rızık vereyim. Yok mu şifa isteyen, şifa vereyim. Yok mu başka isteği olan ona da istediğini vereyim' buyurur.



Bu gecede Allâh'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye “Berat Gecesi” denilmiştir. Berat gecesi hicri aylardan şaban ayının onbeşinci gecesidir. Berat Gecesi İslam alemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Berat Gecesinin önemini şöyle anlatmıştır;



-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.



-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.



-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.



-Bu gece herkesin amelleri Allahü Teâlâ’ya arz olunur.



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