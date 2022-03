Perşembe gecesi okunacak dualar nelerdir? Perşembe günü okunacak dua, zikirleri, sureler, esmalar

Perşembe günü duaları

Perşembe Gecesi ertesi gün Cuma günü olduğu için İslam alemi açısından önemli ve faziletli bir gecedir. Perşembe Gecesi okunacak dualar ve sureler bu açıdan oldukça faziletli ve sevaplıdır.

Perşembe günü okunacak dualar ve sureler

Perşembeyi Cumaya Bağlayan gece “Bolluk, Bereket, Rızık duası, Her türlü hayırlı dilek, hacet ve sıkıntı ve darlıktan kurtulmak için Yasin Süresi okunur.”

Helal Kazanç Rızkın artması için, Tüm Hayırlı dileklerimizin kabulu için, Ümmeti Muhammedin Dünyevi ve Uhrevi tüm sıkıntılarının giderilmesi için…

Özellikle Borcu Çok Olan, Maddi Sıkıntısı Olan Geçim Sıkıntısı Çekenler ve rızık için okunabilecek dua

Perşembeyi Cumaya bağlayan gece abdest alınır…

Başlamadan önce

1- İstiğfar: 70 kere “Estağfirullah el azim ve etübü ileyh”

2- Salavat :70 kere ”Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim”

Duanın Türkçe okunuşu:

Allahümme inni es’elüke sabran cemilen ve kalben selima. ve lisanen zakira. ve düaen müstecaba. ve kitaben yemina. verizkan halalen. ve ne ıymen mukıymen. ve cenneten ve hariran. ve nadratan ve sürura. ya kadıye’l hacat. ya mucibe’d deavat. ya kaşife’d-durri ve’l-beliyyat. ya ali-me’s-sirri ve’l hafiyyat. ik’dı haceti fi hazihi’ssaati’l-mübaraketi. bi hurmeti Yasin. ve’l-Kur’ani’l-Kerim. fe iza kada emran fe innema yekulü lehu kün fe yekun, fe süb’hane’llezi bi yedihi melekutü küll, şey’in ve ileyhi terceun. ve sallellahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmeıyn.

Duanın Anlamı:

Ey Allah’ım. Senden güzel sabır, temiz kalp, konuşan dil, kabul olunan dua, cenneti kazandıracak amel defteri, helal rızık, devam edici nimet, cennet elbiseleri, güzel mutluluk istiyorum. Ey ihtiyaçları gideren, Ey davetlere icabet eden, ey bela ve yoksullukları gideren, ey sırları ve gizlilikleri bilen, dilediğimi kabul et ve ihtiyaçlarımı gider Şu mübarek saatte Yasin ve kur-anı kerim hürmetine. Çünkü sen bir şeyin olmasını istediğinde ona sadece ol dersin o da hemen oluverir ve her şeyin saltanatı kendi elinde olan ve her şeyin ve hepimizin kendisine döneceğimiz rabbimiz seni tesbih ederim.

YÂSİN-İ ŞERİF DUASI

“Selâmün kavlen mir rabbir rahîm”

Selâmun kavlen min rabbin rahîm(rahîmin)

Anlamı: Çok merhametli olan Rab’den bir söz olarak (kendilerine) “Selâm” (vardır).

Besmele-i şeriften sonra 3 İhlas ve 1 defa Fatiha suresini okunur, sonra Yâsîn sûresini okumaya başlanır. ”Selâmün kavlen min rabbir rahîm” Ayetine geldiği zaman 21 defa bu Ayeti tekrar edip, Yasin Suresi tamamlanır. Yâsîn’i bitirdikten sonra şu duayı okunur.

YÂSİN bittikten sonra okunacak DUA

“Allâhümme innî eselüke bi hakki hâzihis sûretiş şerîfeti bi hakki Selâmün kavlen mir rabbir rahîm. En terzuknî rizkan halâlen tayyiben allâhümme innî eûzü bike min şiddetil fakri ve belâed dîne allâhümmec alenî mineş şâkirîn.”

Dua edip, niyazda bulunup SALAVAT – FATİHA okunur.

Perşembe gecesi dünya ve ahiret mutluluğu için Araf Suresi okunur.

Perşembeyi Cumaya bağlayan gece (Cuma Gecesi) bahtın açılması için, izzet ve saadet, mutluluk için Yusuf Suresi okunur.

Zor işlerin açılması, her müşkülün halli için Perşembe Gecesi 21 defa Kadir Suresi okunur.

PERŞEMBE GÜNÜ OKUNABİLECEK ESMALAR

Perşembe günü ve gecesi çekilebilecek Esmaül Hüsna, Tesbihler, zikirler

Ya Kuddüs–170 Kere Okunur

Maddi” ve manevi her türlü temizliğe sahip olmak, ruhî hastalıklardan kurtulmak için

Ya Müheymin – 145 Kere Okunur

İnsanlardan korunmak, düşüncelerini anlamak ve romatizma için.

Ya Mütekebbir – 662 Kere Okunur

İzzet, şeref ve büyüklüğe erişmek, halk tarafından sevilmek için

Ya Alîm – 150 Kere Okunur

İlim zenginliğine ulaşıp marifet sahibi ve âlim olmak için.

Ya Kâbıd – 903 Kere Okunur

Zalimin zulmünden kurtulmak; düşmanlarından korunmak için

Ya Semi’ – 180 Kere Okunur

Duaların kabul olması ve Kulak rahatsızlıkları için

Ya Kebîr – 232 Kere Okunur

Maddi-manevi büyüklük kazanmak; saygı ve hürmet görmek için.

Ya Mücib – 55 Kere Okunur

Duaların kabul olunması; sözlerinin dinlenmesi için

Ya Şehîd – 319 Kere Okunur

Şehit olmak, heybetli olmak ve halk arasında sevilmek için.

Ya Hamîd – 68 Kere Okunur

Kazancın genişlemesi, Allaha çokça hamd etmek, yardım istemek için

Ya Mübdi’ –56 Kere Okunur

Her işte muvaffak olmak, ummadığı yerden yardım görmek için

Ya Kayyûm–156 Kere Okunur

Her işte yardımı Allahtan beklemek, isteklerine kavuşmak, rızkın devamı…

Ya Samed–134 Kere Okunur

Hiç kimseye muhtaç olmamak için.

Ya Tevvâb – 409 Kere Okunur

Tövbelerin kabul olması için

Ya Muksit – 209 Kere Okunur

Eşlerin arasını düzeltmek ve adaletli olmak için.

Ya Câmi’ – 114 Kere Okunur

Küsleri barıştırmak ve hayırların toplanması için

Ya Bedi’ – 86 Kere Okunur

Allahın yardımına nail olmak, maddi manevi güzelliğe sahip olmak ve saç için.

Perşembe günü okunacak dilek duası

Kimki Perşembe günü aşağıdaki dilek duasını okursa Allah inşallah dileğini kabul eder.

Bismillahirrahmanirrhıym

Allahümme rabbena lekel hamdü küllüh.Ve lekel mülkü küllüh.Ve bi yedikel hayru küllüh.Ve ileyke yerciul emru küllüh.Ve ala niyetühu ve sirruh.

Ve enete münteşeh şani küllih.Sübhane zil mülki vel melekut.Sübhane zil izzeti vel ceberut.Sübhanel hayyillezi la yemut.

Sübhanel melikil haliym.Sübhanellahil vahidil azıym.Tebarekallahü ahsenül halıkıyn.Allahümme inni euzü bike minel küfri ba’del iman.Ve mined dalaleti ba’del hüda.Ve minel hevani ba’del kerameh.

Ve minez zülli ba’del ızzi.Ve minel hılafi ba’del kabul.Allahümme entel evvelü fe leyse kableke şey.Ve entel ahiru fe leyse ba’deke şey.Ve entez zahiru fe leyse fevkake şey.Ve entel batinü fe letse duneke şey.Ve entel kahiru fevka ıbadik.Vel bakıy ba’de fenai halkıke ve entel azizül hakim.

Sübhaneke tebarakte ve tealeyte amma yekulüz zalimüne ulüvven kebira.Velhamdü lillahi hamden kesira.Bi rahmetike ya erhamer rahimin.

Ve sallellahü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaıynet tayyıbiynet tahırin.