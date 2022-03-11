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İSLAM Berat Kandili ne zaman 2022
İSLAM

Berat Kandili ne zaman 2022

Berat kandiline kaç gün kaldı? Pek çok kişi mübarek berat kandilinin ne zaman idrak edileceğini araştırıyor. Peki, kandile kaç gün kaldı?

Yeniakit Publisher
2022-03-11 22:02:00 -
Berat Kandili ne zaman 2022

Mübarek ramazan ayına kısa bir süre kaldı. Bu sebeple pek çok kişi ramazan öncesi son kandilin hangisi olduğunu araştırmaya başladı. Peki, berat kandili hangi gün?

Berat Kandili ne zaman 2022

Mübarek üç aylar 2 Şubat'ta başladı. 4 Mart'ta ise şaban ayına girildi. Ramazan ayı öncesinde son kandil ise berat kandili... Berat kandili 17 Mart Perşembe gecesi idrak edilecek.

Berat gecesinde neler olmuş?

Berat gecesi, Kur'an-ı Kerim'in Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Buna "inzâl" denir. Kadir Gecesi'nde ise Peygamber'e ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da "tenzîl" denir. Cenab-ı Hak, rivayete göre Kur’an’ın Levh-i Mahfuz’dan dünyaya indirildiği Berat gecesi için Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyuruyor;

Apaçık Kitaba yemin olsun ki, Biz Kur’an-ı mübarek bir gecede indirdik. Biz, gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede, her hikmetli iş katımızdan bir emirle ayırt edilir.” (Duhan, 44/1-4) Böyle bir geceyi ganimet bilip dua, zikir ve ibadete yönelerek amel defterini zenginleştirmek, Allah’ın kulları için bulunmaz bir fırsattır.

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